Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028

Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.

Andris Spruds a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi, că partidul său politic, Progresiștii, intenționează să prezinte guvernului, anul viitor, o propunere privind extinderea serviciului militar, care în prezent se aplică doar bărbaților.

Dacă ideea va fi adoptată, Letonia va urma exemplul Danemarcei, care a declarat în martie că va începe recrutarea femeilor în armată începând cu anul viitor.

Letonia vrea să-și dubleze efectivele armate

Membră a Uniunii Europene și a NATO, Letonia dorește să-și dubleze efectivele armate, de la aproximativ 15.000 în 2021 la 31.000 în 2028. Planul se confruntă cu provocări, printre care rata scăzută a natalității și îmbătrânirea populației.

Țările baltice au crescut cheltuielile pentru apărare, achiziționând artilerie cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare aeriană și și-au extins forțele armate de când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Dacă va fi aprobat planul, recrutarea femeilor ar putea începe încă din 2028. Serviciul militar obligatoriu pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani a fost reinstituit la 1 ianuarie 2024, ca răspuns la războiul din Ucraina. În prezent, femeile pot servi în armata letonă în mod voluntar.

Editor : Marina Constantinoiu