Letonia închide granița cu Belarus din „motive tehnice”, pe fondul creșterii numărului de treceri ilegale ale migranților

Letonia a închis vineri seara granița cu Belarus, invocând „motive tehnice”, pe fondul unei creșteri a numărului de treceri ilegale, pe care autoritățile le-au calificat drept un „atac hibrid” organizat de Minsk, informează TVPWorld.

„Din motive tehnice, granița dintre Letonia și Belarus este închisă. Îi invităm pe cei care nu s-au întors încă în Letonia să folosească alte rute”, a scris ministrul de Interne, Janis Dombrava, pe rețelele sociale. El nu a oferit alte informații suplimentare.

Garda de Frontieră a Letoniei a declarat ulterior că se înregistrează „probleme tehnice” la punctul de control de frontieră Pāternieki, din sud-estul țării.

„Ca urmare a acestora, controlul la frontieră nu este posibil în acest moment”, a declarat Kristīne Pētersone, o reprezentantă a Gărzii de Frontieră, într-un comunicat.

„Motivele și termenul estimat pentru rezolvarea problemelor nu sunt încă clare, dar îi îndemnăm pe cei care trec granița să aibă răbdare.”

Joi, Dombrava i-a încurajat pe locuitorii letoni să renunțe la planurile de a călători în Belarus și le-a spus celor care se află deja în țară să plece.

„În condițiile războiului hibrid de migrație purtat de Belarus, călătoriile în condiții de siguranță între țări pot deveni dificile”, a spus el.

Letonia, „ținta numărul unu”

Aproape 9.000 de migranți au fost opriți în acest an să treacă granița letonă dinspre Belarus, dar poliția de frontieră a declarat că nu îi poate opri pe toți.

Agenția a solicitat asistență atât din partea țărilor vecine, Lituania și Estonia, care au trimis echipe de polițiști și polițiști de frontieră pentru a colabora cu omologii lor letoni.

Vara trecută, Germania și Polonia au introdus controale la granițele lor pentru a-i prinde pe cei care transportă migranții, care provin în mare parte din Africa și Orientul Mijlociu, către Europa de Vest.

În ultimele săptămâni, migranții au fost reținuți în Estonia, iar forțele de ordine ale țării au declarat că traficanții caută acum noi rute către Europa de Vest și de Nord, întrucât drumul spre sud este blocat.

Migranții au declarat poliției estoniene că încearcă să ajungă în Finlanda cu feribotul din capitala Tallinn.

Mii de migranți au intrat în UE peste granița cu Belarus, ajungând în Lituania, Letonia și Polonia începând din 2021, într-o acțiune pe care autoritățile o califică drept un „atac hibrid” orchestrat de regimul liderului autoritar Aleksandr Lukașenko.

Migranții se deplasează de-a lungul frontierei cu ajutorul autorităților din Belarus, afectând fiecare țară în momente diferite.

Cu toate acestea, Guntis Pujāts, comandantul Gărzii de Frontieră de Stat a Letoniei, a declarat luna trecută că Letonia este „fără echivoc ținta numărul unu în acest moment” pentru regimul din Belarus.

Editor : M.C