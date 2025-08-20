Live TV

Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics

Latvian president visits border at border triangle
Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, la graniță. Sursa foto: Profimedia Images.

Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcţie mai rapidă a gardurilor de protecţie de-a lungul graniţelor ţării cu Rusia şi Belarus, invocând riscuri de securitate din războiul Moscovei în Ucraina.

Vizitând frontiera aproape de Zaborje în uniformă militară, Rinkevics a fost informat despre planurile pentru garduri, bariere din beton şi obstacole anti-tancuri împreună cu şeful armatei Letoniei, Kaspars Pudans, şi şeful grănicerilor, Guntis Pujats, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Preşedintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori.

El a remarcat că graniţa arată fundamental diferit faţă de acum doi ani, dar a susţinut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori şi camere de supraveghere, cât şi la instalarea barierelor din beton şi anti-tancuri.

Rinkevics a susţinut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.

Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia şi Letonia, proiectată pentru a descuraja o potenţială agresiune din partea Rusiei şi aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.

Letonia plănuieşte să investească aproximativ 300 de milioane de euro între 2024 şi 2028 pentru a întări frontiera de 400 de kilometri.

Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăţilor şi compensaţiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate.

El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă şi atenţie continuă atât din partea militarilor, cât şi a grănicerilor.

Preşedintele şi-a exprimat speranţa că pregătirile, împreună cu prezenţa NATO, vor descuraja orice agresor potenţial.

