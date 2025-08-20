Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics

Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcţie mai rapidă a gardurilor de protecţie de-a lungul graniţelor ţării cu Rusia şi Belarus, invocând riscuri de securitate din războiul Moscovei în Ucraina.

Vizitând frontiera aproape de Zaborje în uniformă militară, Rinkevics a fost informat despre planurile pentru garduri, bariere din beton şi obstacole anti-tancuri împreună cu şeful armatei Letoniei, Kaspars Pudans, şi şeful grănicerilor, Guntis Pujats, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Preşedintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori.

El a remarcat că graniţa arată fundamental diferit faţă de acum doi ani, dar a susţinut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori şi camere de supraveghere, cât şi la instalarea barierelor din beton şi anti-tancuri.

Rinkevics a susţinut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.

Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia şi Letonia, proiectată pentru a descuraja o potenţială agresiune din partea Rusiei şi aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.

Letonia plănuieşte să investească aproximativ 300 de milioane de euro între 2024 şi 2028 pentru a întări frontiera de 400 de kilometri.

Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăţilor şi compensaţiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate.

El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă şi atenţie continuă atât din partea militarilor, cât şi a grănicerilor.

Preşedintele şi-a exprimat speranţa că pregătirile, împreună cu prezenţa NATO, vor descuraja orice agresor potenţial.

