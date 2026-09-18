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Letonia le interzice intrarea lui Alex Ovechkin, jucător din NHL, și a oligarhului care a finanțat nunta lui Trump Jr., Umar Kremlev

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Hocheistul rus Alex Ovechkin este un susținător al lui Vladimir Putin FOTO: Profimedia
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Letonia i-a interzis intrarea în țară vedetei echipei Washington Capitals, Alex Ovechkin, la câteva zile după ce acesta a apărut într-un spot publicitar politic pentru un partid susținut de președintele rus Vladimir Putin. Totodată, oligarhul rus apropiat președintelui Vladimir Putin, care i-a finanțat o parte din ceremonii la nunta fiului lui Donald Trump, Umar Kremlev, a primit și el interdicție de intrare, anunță The Hill.

„Ministrul Afacerilor Externe, Baiba Braže, a decis să-i includă pe Alexander Ovechkin și pe Umar Kremlev pe lista persoanelor indezirabile și să le interzică intrarea în Letonia pe o perioadă nedeterminată”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat joi pe rețelele sociale.

Ministerul a precizat că decizia a fost luată în conformitate cu legea letonă privind imigrația, dar nu a oferit un motiv specific pentru interzicerea accesului celor doi cetățeni ruși.

Cei doi au fost incluși pe lista letonă a persoanelor non grata, ceea ce le interzice intrarea în această țară din nordul Europei, care se învecinează cu Rusia.

Anunțul a venit în aceeași zi în care Ovechkin a abordat subiectul apariției sale controversate într-o reclamă pentru „Rusia Unită”, partidul politic de guvernământ al lui Putin.

Decizia a urmat, de asemenea, la scurt timp după apariția unor informații conform cărora Kremlev, aliat de-ai lui Putin și președinte al Asociației Internaționale de Box, a contribuit la finanțarea festivităților de nuntă ale fiului președintelui Trump, Donald Trump Jr., și ale soției sale, Bettina.

Clipul l-a determinat pe un membru al Partidului Republican din Camera Reprezentanților, deputatul Joe Wilson (R-S.C.), să îi ceară comisarului NHL, Gary Bettman, să îl investigheze pe jucătorul echipei Capitals pentru susținerea președintelui rus. Legiuitorul l-a calificat pe Putin drept „criminal”, parțial din cauza războiului de mai mulți ani purtat de liderul rus în Ucraina.

Întrebat de jurnaliști despre spotul publicitar în cadrul zilei anuale dedicate presei a echipei de hochei,  Ovechkin a răspuns: „Sunt rus și îmi susțin țara.”

„Sunt pentru pace și iubire”, a adăugat vedeta NHL.

Când a fost presat să explice decizia sa de a participa la spot, Ovechkin a spus că nu a ezitat să o facă. În clip, jucătorul echipei Capitals stătea în spatele lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, alături de Viaceslav Fetisov, o fostă vedetă sovietică a hocheiului, și de alte personalități ruse.

„M-au rugat să fac asta. Am acceptat”, a răspuns Ovechkin, cel mai bun marcator al NHL. „Deci, este atât de simplu.”

Jucătorul în vârstă de 41 de ani a fost supus de ani de zile unei atenții intense din cauza relației sale cu Putin. În 2017, Ovechkin a lansat o mișcare numită „Echipa lui Putin” în sprijinul președintelui rus.

Kremlev, cealaltă personalitate sportivă adăugată pe lista de persoane interzise din Letonia, este, de asemenea, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Putin. Organizația sa de box, marcată de numeroase controverse, este finanțată de compania rusă de stat de gaze naturale, Gazprom.

Letonia, membră a Uniunii Europene și a NATO, a interzis intrarea în țară a numeroși cetățeni ruși de când Rusia a invadat Ucraina în 2022. În 2025, Letonia a ordonat peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara după ce aceștia nu au reușit să-și dovedească cunoștințele de limba letonă.

Editor : M.C

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