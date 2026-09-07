Letonia pregăteşte taxe vamale de 300% pentru cerealele din Rusia şi Belarus. Exporturile ruseşti riscă să piardă o rută alternativă

Guvernul Letoniei intenţionează să impună taxe vamale de 300% pentru cerealele provenite din Rusia şi Belarus, în contextul intensificării transporturilor ruseşti prin porturile baltice, a declarat luni premierul Andris Kulbergs, transmite Reuters.

Oficialii din Letonia şi Lituania anunţaseră săptămâna trecută că analizează posibilitatea de a opri tranzitul cerealelor ruseşti prin porturile lor, după ce Moscova a intensificat utilizarea acestor rute ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra porturilor ruseşti de la Marea Baltică.

Exportatorii ruşi transportă în prezent cereale prin Letonia, stat membru al Uniunii Europene şi NATO, către alte pieţe, potrivit analiştilor şi traderilor, notează Reuters, citată de News.ro.

Rusia riscă să piardă o rută importantă pentru exporturile de cereale

Introducerea unei interdicţii sau a unor taxe vamale foarte ridicate ar putea bloca una dintre principalele rute alternative disponibile exportatorilor ruşi, într-un moment în care transporturile prin Marea Neagră şi Marea Azov au fost paralizate de atacurile ucrainene cu drone.

Importanţa acestor rute pentru Rusia este majoră. În sezonul de export iulie 2025 - iunie 2026, Rusia a expediat 46,3 milioane de tone de cereale prin porturile de la Marea Neagră şi Marea Azov, potrivit datelor industriei.

Aceste volume au reprezentat aproximativ 90% din totalul exporturilor ruseşti de cereale transportate pe mare în perioada respectivă.

În aceste condiţii, măsura pregătită de Letonia ar putea limita puternic utilizarea porturilor sale de către exportatorii ruşi, tocmai în momentul în care aceştia caută rute alternative pentru a compensa perturbarea transporturilor prin Marea Neagră şi Marea Azov.

Editor : Liviu Cojan