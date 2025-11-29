Live TV

Leziuni cerebrale, orbire și moarte: metanolul din băuturile alcoolice provoacă victime la nivel global. „A devenit o normalitate”

alcool, shot, sticle de alcool
Leziuni cerebrale, orbire și moarte: metanolul din băuturile alcoolice provoacă victime la nivel global. Foto. Profimedia
„Un coșmar trăit pe viu” „A devenit o normalitate”

Otrăvirea cu metanol continuă să provoace victime la nivel global, pe fondul alcoolului contaminat care ajunge atât pe piața neagră, cât și în lanțurile oficiale de distribuție. Mii de persoane au murit în ultimii ani, iar experții avertizează că fenomenul reprezintă o „criză ascunsă”, greu de depistat și adesea neraportată, potrivit The Guardian.

„Un coșmar trăit pe viu”

Metanolul, un alcool industrial ieftin și extrem de toxic, continuă să ajungă în lanțul de distribuție al băuturilor spirtoase. În 2024, șase turiști au murit în Laos după ce au consumat alcool contaminat, printre victime fiind și britanica Simone White. Ea și prietena ei, Bethany Clarke, au băut mai multe shot-uri oferite la un hostel din Vang Vieng. La scurt timp, au acuzat simptome severe. White a ajuns în comă, iar medicii au anunțat ulterior că i se umflase creierul. A murit pe 21 noiembrie.

„A fost, sincer, un coșmar trăit pe viu”, a povestit Clarke.

Metanolul poate provoca orbire permanentă cu doar 10 ml ingerați, iar o doză letală este de aproximativ 30 ml. Clarke și alți supraviețuitori – dintre care unul a orbit – cer acum măsuri mai ferme privind avertizarea turiștilor și controlul băuturilor vândute în zone turistice.

Experții afirmă că problema este mult mai amplă. Potrivit lui Knut Erik Hovda, medic și profesor la Universitatea din Oslo, intoxicațiile cu metanol reprezintă „o criză globală ascunsă”, deoarece majoritatea cazurilor nu sunt raportate. Baza de date a unui proiect realizat de spitalul universitar din Oslo și Médecins Sans Frontières a documentat incidente suspecte în aproape 80 de țări: peste 41.000 de persoane otrăvite și 14.600 de decese.

„Aceasta este o criză ascunsă”, spune Knut Erik Hovda, medic și profesor la Universitatea din Oslo, expert internațional în epidemii de intoxicație cu metanol. „E uriașă și e uitată – dispare pur și simplu, apoi reapare în altă parte, când vigilența scade.”

Luna aceasta, guvernul britanic a emis avertismente de călătorie pentru încă 11 țări unde turiștii riscă otrăviri cu metanol, invocând „o creștere a cazurilor de decese și îmbolnăviri grave”. Astfel, numărul total al țărilor de pe lista de avertizare a ajuns la 38.

Multe victime nu recunosc simptomele sau evită spitalul în țările unde alcoolul este interzis sau condamnat social. Intoxicația cu metanol este greu de diagnosticat, deoarece simptome precum amețeala, vărsăturile sau hiperventilația pot fi confundate cu alte afecțiuni. Orbirea și tulburările de vedere sunt printre puținele semne distinctive.

„A devenit o normalitate”

Experții subliniază că nu doar alcoolul artizanal este periculos. În mai multe țări au fost descoperite loturi contaminate chiar în lanțul oficial de distribuție, în sticle sigilate. Un astfel de caz a avut loc în Brazilia, unde un tânăr de 27 de ani, Rafael dos Anjos Martins Silva, a murit după ce a băut gin cumpărat dintr-un magazin.

Părinții lui l-au dus cu disperare la spital. „Urla, gemea de durere”, a povestit mama lui, Helena dos Anjos Martins. Înainte să ajungă la spital, fiul ei nu mai răspundea. „Ultima lui respirație a fost în brațele mele”, a spus ea.

În 2024, autoritățile braziliene au confirmat 16 decese și 46 de intoxicări cu metanol, peste media obișnuită. Poliția investighează fabrici clandestine care ar fi cumpărat metanol de la stații de carburant.

Deși tratamentul poate fi eficient dacă este administrat rapid – fomepizol sau, în lipsă, etanol farmaceutic –, multe spitale nu au suficiente stocuri. Hovda explică faptul că pacienții tratați la timp se pot recupera complet în câteva zile.

Cele mai multe victime la nivel mondial sunt localnici, nu turiști. În Iran, aproximativ 10.000 de oameni au murit în două decenii, iar în India – 6.500. În Turcia, peste 160 de persoane au murit în ultimul an.

În ultimii 10 ani, Indonezia a avut cele mai multe incidente raportate de intoxicații suspecte cu metanol din lume.

Aceste cazuri documentate sunt „doar vârful aisbergului”, spune Hovda.

Prețurile mari, taxele ridicate și restricțiile asupra alcoolului îi împing pe mulți către piața neagră, unde băuturile contaminate circulă frecvent.

„Nu ne mai miră când vedem că au murit 10 oameni într-un restaurant”, spune un localnic din Ankara. „A devenit o normalitate”

