Libanul depune plângere la ONU: acuză Israelul că a construit un zid care încalcă Linia Albastră. Reacția armatei israeliene

zid linia albastra liban israel
Un zid marchează frontiera dintre Liban și Israel de-a lungul Liniei Albastre, pe 10 octombrie 2023, în Odaisseh, Liban. Foto: Getty Images
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban).

Israelul a respins acuzaţiile FINUL, vorbind despre o „întărire a barierei fizice” de-a lungul liniei de demarcaţie cu vecinul de la nord, dar nu pe teritoriul libanez, transmite AFP preluată de Agerpres.

Biroul preşedintelui libanez Joseph Aoun a informat că acesta a dispus „depunerea unei plângeri urgente pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului deoarece a construit un zid de beton la frontiera de sud a Libanului, încălcând Linia albastră”, ce marchează frontiera dintre cele două state.

Citește și: Noi atacuri israeliene asupra pozițiilor Hezbollah din Liban: trei morți și 11 răniți

El a cerut ca plângerea „să fie însoţită de rapoarte emise de ONU care resping negarea de către Israel a construirii zidului”.

Vineri, FINUL a declarat, într-un comunicat, că a descoperit în octombrie „un zid de beton ridicat de Forţele de apărare israeliene la sud-vest de Yaroun”.

„Ancheta a confirmat că zidul traversa Linia albastră”, care marchează frontiera dintre cele două state, „făcând peste 4.000 mp de teritoriu libanez inaccesibili” locuitorilor, a adaugat FINUL.

Aceasta menţionează că, în noiembrie, a descoperit „încă un zid de beton în regiune”, ce „traversează de asemenea Linia albastră”.

Ce spune armata israeliană

Întrebată de AFP, armata israeliană a dezminţit. „Acest zid face parte dintr-un plan mai larg (al armatei) a cărui construcţie a început în 2022”, a declarat un purtător de cuvânt militar.

De la începutul războiului în Gaza, armata „a pus în aplicare o serie de măsuri, în mod special întărirea barierei fizice de-a lungul frontierei nordice”, a adăugat el, spunând că 'zidul nu traversează Linia albastră' trasată de ONU.

Potrivit FINUL, „prezenţa şi construcţia israeliene pe teritoriul libanez constituie încălcări ale Rezoluţiei 1701 a Consiliul de Securitate al ONU, precum şi ale suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Libanului”.

Misiunea ONU cheamă armata israeliană să „respecte Linia albastră (...) şi să se retragă din toate zonele situate la nord de aceasta”.

Citește și: Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice

În pofida unei încetări a focului acum aproape un an cu Hezbollah, armata israeliană continuă să ocupe cinci puncte în sudul Libanului.

Încetarea focului din noiembrie 2024 are la bază Rezoluţia 1701 care a pus capăt războiului precedent între Hezbollah şi Israel, în 2006.

În 2012, Israelul începuse construcţia unui zid pe porţiuni din frontiera sa cu Liban, urmând traseul 'liniei albastre', definită de ONU în anul 2000 pentru a funcţiona ca linie de armistiţiu, după retragerea armatei israeliene.

În jur de 18.000 de Căşti Albastre joacă rolul de tampon între Israel şi Liban începând din martie 1978, însă mandatul FINUL va expira în decembrie 2027, dat fiind că Israelul şi SUA nu au dorit prelungirea mandatului dincolo de această dată.

Citește și: Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre

