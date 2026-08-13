Libanul nu a fost de acord cu o listă restrânsă de ţări care ar putea verifica dezarmarea Hezbollah (oficial)

Un oficial libanez a negat joi o informaţie publicată de Reuters, conform căreia Beirutul ar fi convenit cu Israelul asupra unei liste restrânse de ţări care ar putea trimite trupe în Liban pentru a verifica dezarmarea grupării şiite Hezbollah.

Această listă restrânsă a rezultat în urma discuţiilor mediate de SUA, care s-au desfăşurat la Roma săptămâna trecută, în cea mai recentă rundă de negocieri dintre Israel şi Liban privind punerea în aplicare a unui acord din iunie care leagă retragerea treptată a Israelului din Liban de dezarmarea grupării islamiste Hezbollah.

Hezbollah, care nu face parte din acord, a respins dezarmarea, potrivit Agerpres.

Reuters a relatat săptămâna trecută că Libanul şi Israelul au convenit asupra unei liste restrânse de ţări şi a relatat miercuri, citând trei surse, că lista include Marea Britanie, Italia, Elveţia şi Indonezia ca potenţiali contribuitori la mecanismul de verificare.

Un oficial libanez a declarat însă joi că nu există un astfel de acord şi că Beirutul se află încă în discuţii cu Statele Unite pe această temă.

Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat marţi că în cadrul unei runde de negocieri mediate de SUA între Liban şi Israel, desfăşurată săptămâna trecută la Roma, a fost discutată „verificarea de către terţi” a „operaţiunilor de curăţare” ale armatei libaneze, dar nu a fost menţionată o listă restrânsă sau ţările implicate.

Editor : B.P.