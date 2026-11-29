Autoritățile care controlează estul Libiei intenționează să solicite despăgubiri din partea Ucrainei pentru atacurile asupra portului Benghazi, potrivit lui Abdelhadi Al-Huweij, ministrul de Externe al guvernului care controlează estul Libiei, citat de RBC Ukraine.

„Guvernul libian a confirmat că are dreptul legal deplin de a solicita despăgubiri și reparații pentru pagubele cauzate de aceste atacuri. Subliniem că orice cerere de despăgubire trebuie, în conformitate cu dreptul internațional și cu principiile răspunderii juridice, să acopere atât pierderile umane, cât și cele materiale”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, este vorba despre protejarea drepturilor familiilor celor uciși și răniți, precum și despre despăgubirea pentru pagubele aduse instalațiilor portuare, infrastructurii și companiilor.

Anterior, Musa al-Koni, membru al Consiliului Prezidențial libian, a acuzat Kievul de atacurile asupra orașului Benghazi și le-a calificat drept inacceptabile. Ministerul Afacerilor Externe al Libiei a solicitat, de asemenea, explicații oficiale din partea Ucrainei cu privire la informațiile privind presupusa sa implicare în atacuri.

După cum s-a relatat anterior, pe 22 noiembrie, Ucraina a atacat ținte rusești în portul libian Benghazi cu drone navale, distrugând corveta „Merkury”, un elicopter Ka-27 și nava de marfă MV „Angara” care transporta arme.

Kremlinul a reacționat cu prudență la distrugerea de către Ucraina a corvetei „Merkury” în largul coastelor libiene. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a redirecționat întrebările către Ministerul Apărării din Rusia.

Între timp, autoritățile libiene au acuzat Kievul de încălcarea suveranității țării. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a răspuns că atacul a vizat exclusiv ținte militare ruse legitime, în cadrul dreptului la autoapărare al Ucrainei prevăzut de Carta ONU.

Ulterior, în urma criticilor din partea Ministerului Afacerilor Externe al Italiei privind lipsa unei notificări prealabile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat incidentul cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni și a recunoscut că operațiunea din Libia a fost desfășurată fără o coordonare prealabilă cu Europa.

Editor : M.C