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Lider al Statului Islamic, ucis într-un atac aerian în Siria, anunţă armata SUA

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jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Gruparea Stat Islamic cheamă la atacuri în Europa şi SUA. Foto: Profimedia
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Armata americană anunţă că l-a ucis într-un atac aerian pe Ali Husayn al-Ulaywi, unul dintre liderii grupării jihadiste Statului Islamic (SI), săptămâna trecută, în nord-vestul Siriei.

Atacul a avut loc la 19 iunie şi s-a soldat cu „uciderea lui Ali Husayn al-Ulaywi, în cadrul eforturilor Statelor Unite de a destabiliza şi elimina teroriştii care încearcă să atace America în Străinătate sau pe teritoriul naţional”, a anunţat miercuri, într-un comunicat Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), potrivit AFP, preluată de Agerpres.

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Statele Unite au intervenit în Siria, în urmă cu peste zece ani, în susţinerea luptei forţelor kurde împotriva SI, care a preluat controlul mai multor zone în Siria şi în Irak.

O coaliţie internaţională antijihadistă s-a retras, după înfrângerea SI, în 2019, în Siria, la doi ani după înfrângerea jihadiştilor în Irak.

Armata americană continuă să desfăşoare atacuri aeriene împotriva ultimelor celule adormite ale grupării jihadiste în zone deşertice din Siria.

Editor : B.P.

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