Ayatollahul Alireza Arafi

Iranul are un nou lider suprem interimar , după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, anunță Digi24.

Alireza Arafi este un cleric cleric de rang înalt din Teheran. Ayatollahul va conduce un consiliu provizoriu, care va fi format din oficiali de rang înalt, și, de asemenea, va prelua temporar atribuțiile liderului suprem. El va conduce alături de președintele iranian și, desigur, de șeful sistemului judiciar. Alireza Arafi este un cleric superior și este și membru, de asemenea, al Consiliului Gardienilor, cât și al Adunării Experților.

El nu este succesorul permanent al lui Ali Khamanei, ci doar asigură o conducere interimară în această perioadă.

Şeful Consiliului suprem de securitate naţională iranian, Ali Larijani, a promis duminică să lovească SUA şi Israelul cu o forţă fără precedent după atacul lor asupra Republicii islamice în care şi-a pierdut viaţa ghidul suprem Ali Khamenei, relatează AFP.

„Ieri, Iranul a tras cu rachete asupra Statelor Unite şi Israelului şi ei au făcut rău. Astăzi, îi vom lovi cu o forţă pe care nu au cunoscut-o niciodată”, a declarat Ali Larijani într-un mesaj publicat pe platforma X cu majuscule, aşa cum face şi Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Anterior, el anunțase că procesul de tranziţie din Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei va începe duminică.

„Un consiliu de conducere provizoriu va fi format în curând. Preşedintele, şeful puterii judiciare şi un jurist din Consiliul Gardienilor îşi vor asuma responsabilitatea până la alegerea viitorului conducător”, a declarat Larijani.

„Acest consiliu va fi înfiinţat cât de curând posibil. Lucrăm la formarea sa încă de astăzi”, a adăugat el.

Principalul responsabil pentru securitatea Iranului a avertizat împotriva tentativelor de divizare a ţării după moartea ghidului suprem în lovituri americane şi israeliene.

„Grupurile care încearcă să divizeze Iranul trebuie să ştie că nu vom tolera acest lucru”, a spus Larijani într-un interviu la televiziunea de stat, în care a făcut apel la toţi iranienii să se unească.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară a Israelului, numită „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat propria misiune, „Epic Fury”, țintind instalații militare cheie ale regimului islamic. Armata israeliană continuă operațiunea și duminică, lovind mai multe ținte din Teheran, în timp ce Iranul a atacat din nou bazele americane din Golful Persic. Manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune, printre care Pakistan și Irak. În Iran a fost declarat doliu pentru 40 de zile.

Editor : B.E.

