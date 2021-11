Lider taliban, ucis de membrii ISIS-K în atacul de la spitalul militar: „Am încercat să îl împiedicăm să plece, dar el a râs”

Şeful forţelor militare talibane din Kabul, Hamdullah Mokhlis, se numără printre victimele atentatului comis marţi de gruparea Stat Islamic împotriva spitalului militar din capitala afgană. El este cel mai înalt responsabil taliban ucis de când islamiştii au cucerit puterea în Afganistan la mijlocul lunii august.

Comandantul Mokhlis era membru al reţelei Haqqani, calificată drept teroristă de Statele Unite, şi al forţelor speciale talibane 'Badri 313'.

„Când am primit informaţia că spitalul era atacat, Maulvi Hamdullah, comandantul corpului (militar) de la Kabul, s-a îndreptat imediat la faţa locului”, a explicat un responsabil al serviciului de comunicare al talibanilor. „Noi am încercat să-l împiedicăm, dar el a râs. Mai târziu, am aflat că a murit în confruntările de la spital”, a adăugat aceeaşi sursă, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Cel puţin 25 persoane au fost ucise şi 50 rănite marţi într-un atac împotriva spitalului Sardar Mohammad Dawood Khan, cel mai mare spital militar din ţară.

Atacul a fost revendicat de aripa afgană a grupării Stat Islamic, SI-K (Statul Islamic din provincia Khorasan), rivală a talibanilor.

Într-un comunicat difuzat pe canalul Telegram al organizaţiei jihadiste, acesta a afirmat că a întreprins un atac coordonat la care au luat parte cinci luptători ai săi. Unul din ei a a declanşat o centură cu explozibili la intrarea în spital, după care bărbaţi înarmaţi au pătruns în clădire.

Talibanii au dat asigurări că au pus capăt atacului în 15 minute, după ce „forţe speciale” au descins pe heliportul de pe acoperişul clădirii.

Martori au descris pentru AFP scene de teroare, cu personalul medical şi pacienţii încercând să se închidă în încăperi de la etajele superioare pentru a scăpa de atacatori.

După revenirea lor la putere după 20 de ani, talibanii se confruntă cu un val de atentate sângeroase comise de SI-K, o altă organizaţie islamistă sunnită încă mai radicală.

Atacurile SI-K au vizat în ultimele săptămâni atât talibani, cât şi minoritatea şiită afgană.

Editor : I.C