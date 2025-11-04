Lideri UE nu merg la summitul din Columbia ca să nu-l enerveze pe Trump (Bloomberg)

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu vor participa la summitul UE cu statele din America Latină și Caraibe, de teamă că ar putea să-l irite pe președintele american Donald Trump, relatează Bloomberg.

Summitul Uniunea Europeană-CELAC este supus unei atenții sporite în Europa, întrucât SUA vizează țări precum Columbia, care găzduiește evenimentul, și Venezuela, pe fondul acuzațiilor de trafic de droguri, susțin persoane familiarizate cu acest subiect.

Doar cinci lideri europeni și trei lideri din America Latină și Caraibe au confirmat că vor participa la întâlnire, potrivit altor persoane familiarizate cu planificarea. Întâlnirea va avea loc la Santa Marta, în Columbia, în perioada 9-10 noiembrie.

Participarea redusă este de așteptat, în parte din cauza poziției din ce în ce mai agresive a Washingtonului în regiune, au spus sursele, care au vorbit sub anonimat. Trump și-a intensificat amenințările militare împotriva Venezuelei și l-a sancționat recent pe președintele columbian Gustavo Petro.

Merz va lipsi de la summit din cauza „participării reduse a altor șefi de stat și de guvern”, a transmis purtătorul său de cuvânt, Stefan Kornelius.

Acesta este și motivul pentru care Ursula von der Leyen va lipsi de la reuniune, susține Paula Pinho, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

„Având în vedere agenda politică europeană actuală și participarea redusă a altor șefi de stat și de guvern, președinta Von der Leyen nu va participa la summit”, a declarat Pinho într-un comunicat trimis prin e-mail, precizând că diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, va participa în locul acesteia.

Împreună, UE și Comunitatea Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC) reprezintă 60 de țări și 21% din PIB-ul global. Summitul are ca scop discutarea unor probleme precum consolidarea relațiilor comerciale și combaterea crimei organizate.

Țările din America Latină și Caraibe doresc, de asemenea, să utilizeze summitul pentru a discuta în mod specific recentele mișcări ale lui Trump în regiune, inclusiv concentrarea navelor americane în apropierea Venezuelei, sancțiunile și amenințările de a confisca Canalul Panama, au declarat surse pentru Bloomberg.

Țările doresc, de asemenea, ca UE să susțină un candidat din America Latină sau Caraibe pentru a conduce în viitor Organizația Națiunilor Unite.

Această reuniune nu este primul summit latino-american care se confruntă cu o situație politică dificilă. Luni, Republica Dominicană a anunțat că va amâna până anul viitor o reuniune importantă a liderilor din America, întrucât atacurile militare ale SUA asupra navelor din zonă intensifică tensiunile cu Venezuela și divizează regiunea.

Separat, UE speră să finalizeze până la sfârșitul anului un acord comercial mult amânat cu grupul Mercosur al națiunilor sud-americane.

Editor : C.L.B.