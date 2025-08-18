Liderii Coaliției Voinței, pregătiți să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților

Liderii Coaliției Voinței vor fi gata să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților. Acest lucru a fost confirmat într-un comunicat de către președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, care au coprezidat o reuniune virtuală a grupului de lideri ai coaliției duminică, 17 august, scrie Evropeiska Pravda.

Președintele Macron și premierul Starmer au coprezidat videoconferința, transmițând și comunicatul comun la finalul acesteia.

Liderii, inclusiv președintele României, s-au reunit pe 17 august pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei și despre următoarele etape ale negocierilor de pace după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului Vladimir Putin în Alaska.

Liderii țărilor Coaliției Voinței „au subliniat încă o dată voința lor de a desfășura forțe de securitate după încetarea ostilităților, precum și de a contribui la securizarea spațiului aerian și maritim al Ucrainei și la restabilirea forțelor armate ucrainene”.

„Liderii au reafirmat sprijinul lor necondiționat față de Ucraina și au apreciat în mod deosebit eforturile președintelui Zelenski de a obține o pace justă și durabilă, pe care o pregătește în cadrul noilor consultări cu președintele Trump la Washington”, se arată în comunicat.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că omologul său rus Vladimir Putin "nu vrea pace", ci o "capitulare" a Ucrainei, la finalul reuniunii prin videoconferinţă cu membrii Coaliţiei Voinței, scrie Agerpres.



Cu o zi înainte de o întrevedere între preşedintele american Donald Trump şi omologul ucrainean Volodimir Zelenski, luni la Washington, la care Macron şi mai mulţi responsabili europeni ar urma de asemenea să participe, "dorinţa noastră este de a prezenta un front unit între europeni şi ucraineni", precum şi de a-i întreba pe americani "în ce măsură" sunt ei gata să contribuie la garanţiile de securitate ce vor fi oferite Ucrainei într-un acord de pace, a declarat preşedintele francez.



Problema garanţiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina.



Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecţii similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizaţiei. "Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanţa", a estimat el.



"Cum să ne asigurăm în mod colectiv că ordinea internaţională este respectată şi că securitatea noastră a tuturor este protejată, pentru că este vorba de securitatea europenilor şi a Franţei", a mai declarat preşedintele francez de la reşedinţa sa de vară din Fort de Bregancon, în sud-estul Franţei, după peste două ore de reuniune prin videoconferinţă a "coaliţiei de voinţă".



"Nu pot exista discuţii teritoriale asupra Ucrainei fără ucraineni" şi, "în acelaşi fel, nu pot exista discuţii asupra securităţii europenilor fără ei", a adăugat Macron, cerând ca europenii să fie invitaţi la viitoarele summituri asupra Ucrainei.



"Noi mergem mâine (la Washington) nu doar pentru a-l însoţi pe preşedintele ucrainean, noi mergem acolo pentru a apăra interesele europenilor", a subliniat liderul francez.

Editor : Marina Constantinoiu