Liderii francez și polonez au discutat despre exerciții nucleare comune

Liderii francezi și polonezi au discutat luni despre organizarea unor exerciții comune, ca parte a eforturilor conduse de Franța de a include aliații în sistemul său de descurajare nucleară. „Să am avioane Rafale echipate cu bombe atomice deasupra Poloniei nu este visul meu”, a declarat premierul Donald Tusk, dar a adăugat: „Trăim într-o lume în care avem nevoie de capacități de descurajare nucleară”, scrie POLITICO.

„Printre lucrurile pe care le vom lua în considerare se vor număra schimburile de informații și exercițiile comune”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la o conferință de presă în orașul portuar polonez Gdańsk, când a fost întrebat despre colaborarea Franței cu Polonia în domeniul nuclear.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, Macron a anunțat „o nouă fază a descurajării franceze”, o schimbare istorică care ar permite altor țări europene să joace un rol mai important în descurajare, începând cu participarea la exerciții nucleare.

Cooperarea în cadrul așa-numitei descurajări proactive include Polonia, precum și Germania, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia.

Polonia, care nu participă la programul american de partajare a capacităților nucleare, este interesată de consolidarea descurajării europene împotriva Rusiei.

„Am decis să ne alăturăm unui grup de țări invitate de Franța să coopereze”, a declarat premierul polonez Donald Tusk. „Un grup exclusivist format din țări care înțeleg necesitatea suveranității europene. Trăim într-o lume în care avem nevoie de capacități de descurajare nucleară.”

Toate opțiunile, pe masă

Franța insistă că controlul final asupra utilizării armelor sale nucleare trebuie să rămână la Paris, dar se vorbește despre posibilitatea de a staționa în cele din urmă avioane de luptă franceze dotate cu arme nucleare în țările aliate.

„Sincer să fiu, nu îmi doresc ca avioane Rafale echipate cu bombe atomice să survoleze Polonia, dar sper că nu aveți astfel de planuri”, i-a spus Tusk lui Macron.

Macron a declarat că echipa sa va discuta opțiunile cu omologii polonezi pentru a pune în practică aceste operațiuni „în lunile următoare”.

Tusk a lăudat, de asemenea, angajamentul Franței de a proteja frontierele estice ale Poloniei — care includ granițele cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

El a menționat posibilitatea ca Franța să participe la securizarea aeroportului Rzeszów–Jasionka, care joacă un rol crucial în transportul de arme și bunuri umanitare către Ucraina.

Franța și Polonia au semnat, de asemenea, acorduri pentru aprofundarea legăturilor de apărare în domeniul spațial și al planificării militare, începând cu achiziția planificată de către Polonia a unui satelit militar francez de telecomunicații până la sfârșitul anului.

Miniștrii Apărării din ambele țări vor lansa, de asemenea, un plan bilateral de cooperare în domeniul apărării pentru perioada 2026–2028, menit să intensifice activitățile militare comune și coordonarea, a declarat biroul lui Macron.

Editor : M.C