Liderii militari din NATO au prezentat opțiunile militare pentru Ucraina. Una din ele: trupe europene în Ucraina, sub comanda SUA

Lideri militari din Statele Unite şi dintr-o serie de ţări europene au prezentat joi opţiuni consilierilor lor pe probleme de securitate naţională pentru furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei, au declarat oficiali, citaţi vineri de Reuters, informează Agerpres.

Acest lucru intervine după promisiunea preşedintelui american Donald Trump de a ajuta la protejarea Ucrainei în cadrul oricărui acord care să pună capăt războiului declanşat de Rusia împotriva acestei ţări care durează de 3 ani şi jumătate.

Un comunicat al Pentagonului a precizat că planificatorii americani şi europeni au dezvoltat opţiuni militare pentru „a fi luate în considerare în mod corespunzător” de către consilierii aliaţi pe probleme de securitate naţională.

Şefii apărării din Statele Unite, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit şi Ucraina s-au întâlnit la Washington, D.C., de marţi până joi.

O sursă familiarizată cu chestiunea a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio, care este şi consilierul pe probleme de securitate naţională al lui Trump, a organizat joi o conferinţă telefonică cu omologii săi europeni pentru a discuta opţiunile.

Un alt oficial american a declarat că Rubio a vorbit cu Jonathan Powell, consilier pe probleme de securitate naţională al Regatului Unit, cu Bjoern Seibert, şeful de cabinet al preşedintei Comisiei Europene, cu Geoffrey van Leeuwen, şeful de cabinet al secretarului general al NATO, şi cu alţi omologi pe probleme de securitate naţională din Franţa, Italia, Germania şi Finlanda.

Detaliile finale urmează să fie stabilite, a declarat sursa familiarizată cu situaţia, dar ţările europene îşi vor asuma „cea mai mare parte a poverii” în privinţa oricăror forţe implicate în garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Acest lucru a reflectat un comentariu făcut miercuri de vicepreşedintele american JD Vance, conform căruia Europa va trebui să îşi asume „partea leului” din costurile operaţiunii.

„Lucrările de planificare continuă”, a spus sursa, adăugând că Washingtonul încă "evaluează amploarea rolului său".

Trump a declarat că nu va desfăşura trupe americane în Ucraina, dar a lăsat deschisă posibilitatea unui alt fel de implicare militară americană, inclusiv sprijin aerian.

O opţiune ar fi trimiterea de forţe europene în Ucraina, însă Statele Unite ar urma să aibă comanda şi controlul acestora, au declarat surse pentru Reuters.

Sprijinul aerian al SUA ar putea veni în diverse moduri, inclusiv prin furnizarea mai multor sisteme de apărare aeriană Ucrainei şi impunerea unei zone de interdicţie aeriană cu avioane de vânătoare americane.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut amândoi desfăşurarea de trupe ca parte a unei „coaliţii a voinţei”, cancelarul german Friedrich Merz dând şi el semnale de deschidere pentru o participare a ţării sale.

Şeful sindicatului militarilor din Germania a declarat joi că liderii europeni ai NATO trebuie să înţeleagă realitatea şi anume că zeci de mii de soldaţi ar trebui desfăşuraţi într-o forţă de pace ucraineană pe termen lung.

