Liderii opoziției israeliene îl recomandă pe Eisenkot pentru funcția de premier și promit să formeze un „guvern național de urgență”

Liderii partidelor de opoziție din Israel au convenit să depună eforturi în vederea formării cât mai curând posibil a unui „guvern național de urgență”, afirmând într-o declarație comună emisă în urma primei lor întâlniri de marți că vor acționa imediat în acest sens, scrie The Jerusalem Post.

Liderii blocului de opoziție care urmăresc înlocuirea prim-ministrului Benjamin Netanyahu s-au întâlnit pentru prima dată de la alegeri, pe fondul unor dezacorduri și al unui impas politic între cele două blocuri, fără o cale clară către formarea unui guvern.

Printre participanții la întâlnirea de la Herzliya s-au numărat candidatul la funcția de prim-ministru Gadi Eisenkot (Yashar), Naftali Bennett (B'Yachad), Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) și Yair Golan (Democrații), alături de liderul opoziției care își încheie mandatul, Yair Lapid, care ocupă locul al doilea pe lista electorală a partidului B'Yachad pentru Knesset.

Liderii au declarat că sunt hotărâți să respecte ceea ce au descris drept un mandat clar al alegătorilor în favoarea schimbării și împotriva continuării mandatului actualului guvern, pe care l-au numit „guvernul din 7 octombrie”.

„Guvern sionist bazat pe cele patru principii stabilite de Eisenkot”

„Liderii partidelor sunt de acord asupra necesității de a forma cât mai curând posibil un guvern sionist bazat pe cele patru principii stabilite de Eisenkot”, se arată în declarație. Liderul partidului Yashar a prezentat cele patru principii sâmbătă.

Declarația a adăugat că echipele de negociere ale partidelor vor începe să lucreze imediat pentru a formula principiile directoare ale guvernului și acordurile pentru formarea celui de-al 38-lea guvern, precum și pentru a „pune în practică majoritatea parlamentară clară din Knesset”.

Liderii partidelor au convenit, de asemenea, că toate cele cinci partide îi vor recomanda președintelui Isaac Herzog ca președintele partidului Yashar să primească primul mandat de formare a guvernului, cu scopul de a constitui un nou guvern cât mai repede posibil și de a evita organizarea unor noi alegeri.

Bennett: Eisenkot are sprijinul deplin al opoziției pentru a forma un guvern „cât mai curând posibil”

Ca o potențială alternativă la asigurarea unei majorități parlamentare, liderii partidelor ar fi convenit să exploreze posibilitatea unor negocieri cu partidele haredi (ultraortodoxe), a relatat Canalul 13.

Raportul a adăugat că Golan a insistat să „se lase ușa deschisă” pentru un guvern cu partidele arabe.

Cu toate acestea, potrivit presei israeliene, liderii partidelor nu au ajuns la un acord cu privire la candidatul care îl va înlocui pe președintele Knessetului, Amir Ohana.

Într-o declarație făcută după întâlnire, fostul prim-ministru Bennett a afirmat că Eisenkot se bucură de sprijinul deplin al opoziției pentru a „acționa cât mai repede posibil în vederea formării unui guvern sionist de redresare”, susținând că blocul trebuie să acționeze „cu mare urgență”.

„Nu avem timp. Trebuie să acționăm cu mare urgență. Prin urmare, cât mai curând posibil, vom prelua controlul asupra Knessetului, vom obține mandatul de a forma un guvern și vom acționa cât mai repede posibil pentru a forma un guvern sionist de redresare, cu scopul de a aduce o schimbare radicală pentru cei care slujesc și de a începe redresarea țării”, a spus Bennett.

Înaintea întâlnirii, Lapid, deputat al partidului B'Yachad, a subliniat, de asemenea, necesitatea ca blocul de opoziție să formeze un guvern.

„Ne confruntăm cu o încercare gravă și periculoasă de a submina rezultatele alegerilor. Trebuie să formăm un guvern”, a spus el. Partidul Likud al lui Netanyahu a susținut în ultimele zile că au existat interferențe electorale și că partidele arabe au „furat” alegerile.

„Evenimentele din ultimele zile nu fac decât să ne reamintească încă o dată că trebuie să-l îndepărtăm pe Netanyahu din funcția de prim-ministru”, a adăugat Lapid.

Rudele celor uciși la 7 octombrie 2023 cer înlocuirea lui Netanyahu

Victimele și rudele celor uciși în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 au sosit în fața locului unde se desfășura întâlnirea liderilor de partid pentru a le cere să formeze un guvern care să-l înlocuiască pe Netanyahu.

„Aveți un mandat. Nu contribuiți la legitimarea liderilor care se aflau la conducere în timpul masacrului din 7 octombrie. Formați un guvern al schimbării”, au declarat aceștia.

„Poporul a votat o moțiune de neîncredere împotriva guvernului din 7 octombrie și a acordat 67 de locuri cererii de schimbare. Ați primit un mandat. Nu-l irosiți pe compromisuri care i-ar legitima pe cei care se aflau la conducere pe 7 octombrie”, au adăugat aceștia.

După întâlnire, Eisenkot s-a întâlnit cu membrii familiilor îndoliate și cu victimele atacurilor, care i-au înmânat o scrisoare prin care îi cereau să „depună jurământul în Knesset și să formeze un guvern al schimbării”.

Întâlnirea are loc pe fondul numeroaselor dezacorduri dintre liderii partidelor, deși toți au convenit să-l recomande pe Eisenkot, al cărui partid a obținut cele mai multe locuri în cadrul blocului de opoziție, președintelui Isaac Herzog drept candidat pentru formarea următorului guvern.

Consultările la Reședința Prezidențială urmează să înceapă miercuri. Conform legii, președintele are obligația de a consulta fracțiunile din Knesset înainte de a decide cui îi revine sarcina de a forma un guvern.

Golan a făcut apel la liderii partidelor de opoziție să formeze un guvern împreună cu partidele arabe – Ra'am și Lista Comună –, care au obținut împreună un număr record de 19 locuri în urma alegerilor. Cu partidele arabe, blocul de opoziție ar avea o majoritate de 67 de locuri în Knesset.

Cu toate acestea, Liberman a reiterat marți, înaintea întâlnirii, că o coaliție cu partidele arabe nu este o opțiune. Și Bennett trasase o linie roșie înaintea alegerilor împotriva formării unui guvern cu partidele arabe.

Cu toate acestea, Liberman s-a arătat mai deschis față de aderarea la o coaliție cu partidele haredi Shas și Iudaismul Unit al Torei (UTJ). Luni, el a declarat că „nu ar avea nicio problemă” cu oricine ar accepta setul său de principii și ar susține o lege privind recrutarea obligatorie care să-i oblige pe ultrareligioși să se înroleze în IDF.

Sprijinul partidelor ultrareligioase ar putea deschide calea pentru ca blocul opoziției să formeze un guvern. Cu sprijinul acestora, blocul ar avea 61 de locuri.

Impasul politic ar putea duce la organizarea unor noi alegeri

Blocul de opoziție nu dispune de majoritatea necesară de 61 de locuri în Knesset fără sprijinul partidelor arabe. Rezultatele alegerilor au arătat că blocul lui Netanyahu și-a menținut avantajul, obținând 53 de locuri în viitorul Knesset, în timp ce blocul de opoziție a câștigat 48.

Impasul politic ar putea duce, în cele din urmă, la organizarea unor noi alegeri, deși partidele ar putea totuși să ajungă la un acord prin negocieri de coaliție. Alte rezultate posibile includ un guvern de uniune între Netanyahu și membrii blocului lui Eisenkot sau un guvern minoritar.

Liberman a mai declarat luni că se opune atât unui guvern minoritar, cât și unui guvern de uniune cu Netanyahu.

Principiile lui Eisenkot, pe care le-a prezentat sâmbătă, includ reunirea reprezentanților aleși care sunt de acord cu privire la caracterul fundamental al Israelului, obligațiile de serviciu național și necesitatea de a elimina capacitățile militare și de guvernare ale Hamas în Fâșia Gaza.

Arabii, dispuși să coopereze

Între timp, partidele arabe și-au exprimat disponibilitatea de a coopera cu blocul de opoziție pentru a-l înlocui pe Netanyahu.

Întâlnirea dintre liderii partidelor de opoziție are loc, de asemenea, pe fondul dezbaterilor privind alegerea candidatului care să-l înlocuiască pe președintele Knessetului, Amir Ohana, membru al partidului Likud al lui Netanyahu.

Liderii partidelor de opoziție ar fi convenit că prima lor mișcare după depunerea jurământului de către noul Knesset, pe 10 noiembrie, va fi înlăturarea lui Ohana.

Această măsură ar necesita o majoritate în cadrul votului din Knesset și ar putea fi realizabilă cu sprijinul partidelor arabe, ceea ce ar ridica numărul potențial de voturi favorabile la 67 de locuri.

Înlocuirea lui Ohana ar oferi blocului de opoziție un control mai mare asupra agendei parlamentare, inclusiv asupra voturilor, legislației și numirilor în comisii, chiar dacă Netanyahu rămâne în funcție ca șef al unui guvern interimar.

Se preconizează că Knessetul va fi învestit pe 10 noiembrie, indiferent de eventualele negocieri privind formarea unui guvern sau a unei coaliții.