Liderii UE resping propunerea Germaniei de a relaxa sancţiunile împotriva Iranului

Liderii Uniunii Europene şi-au exprimat, vineri, scepticismul faţă de propunerea Germaniei de a relaxa treptat sancţiunile împotriva Iranului în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Dacă se va ajunge la un acord cuprinzător, atunci suntem, de asemenea, pregătiţi să relaxăm sancţiunile pas cu pas”, a declarat vineri cancelarul german, Friedrich Merz, după un summit UE de două zile în Cipru.

În plus faţă de trecerea navelor în siguranţă, Merz a afirmat că „încheierea definitivă a programului nuclear al Iranului” şi încetarea ameninţărilor la adresa Israelului reprezintă condiţii suplimentare pentru o astfel de decizie.

După ce SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie, Iranul a răspuns blocând Strâmtoarea Ormuz şi ameninţând că va ataca orice navă care nu obţine permisiunea sa de a tranzita calea navigabilă.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost un punct de blocaj major în negocierile pentru încheierea războiului.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au avertizat însă cu privire la o relaxare prea rapidă a sancţiunilor împotriva Iranului.

Von der Leyen a declarat că Teheranul va trebui mai întâi să dezescaladeze conflictul, să elimine ameninţarea nucleară şi să pună capăt opresiunii poporului său.

„Nu trebuie să uităm că 17.000 de tineri au fost ucişi în prima lună a acestui an”, a spus ea, făcând aluzie la reprimarea violentă a protestelor împotriva regimului de la Teheran.

Costa a subliniat că Teheranul a eşuat în mod repetat să ofere asigurări „că nu vor avea niciodată o armă nucleară”.

„Nu putem ignora natura regimului, violenţa regimului împotriva poporului său”, a spus el. „Cred că este prea devreme să

vorbim despre relaxarea oricăror sancţiuni”, a mai spus el.

Redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz este „vitală pentru întreaga lume”, a subliniat totodată Costa, vineri, în Cipru, relatează AFP.

„Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără restricţii sau taxe, în deplină conformitate cu dreptul internaţional şi principiul libertăţii de navigaţie. Acest lucru este vital pentru întreaga lume”, le-a declarat Costa jurnaliştilor.

Editor : C.L.B.