Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia

Kim Jong-un. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor acestora.

Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri de stat KCNA, informează Reuters preluată de News.ro.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, a mai relatat KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, potrivit sursei citate.

Ţara „vă va oferi o viaţă frumoasă în ţara apărată cu preţul vieţii martirilor”, a spus el.

„M-am gândit mult la familiile celorlalţi martiri care nu au fost prezente. Aşa că am organizat această întâlnire pentru că am vrut să întâlnesc şi să consolez familiile îndoliate ale tuturor eroilor şi să le alung o parte din durerea şi chinul lor”, a declarat liderul în discursul său, potrivit KCNA.

El s-a angajat să ridice un monument în capitală şi să dedice o nouă stradă memoriei familiilor îndoliate, promiţând sprijin deplin al statului pentru copiii soldaţilor.

Phenianul şi Moscova sunt legate printr-un acord de securitate şi apărare din 2024.

Liderul nord-coreean va participa miercuri la o paradă militară uriaşă la Beijing, marcând împlinirea a 80 de ani de la sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial, unde sunt aşteptaţi alţi aproximativ 25 de lideri străini, printre care Vladimir Putin.

Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong Un în China din ianuarie 2019 şi prima sa călătorie în străinătate de la cea pe care a făcut-o în septembrie 2023 la Vladivostok, Rusia, la invitaţia lui Putin.

În total, Kim Jong Un a făcut doar aproximativ zece călătorii în afara ţării sale de când a ajuns la putere în 2012.

Serviciile secrete sud-coreene şi occidentale au afirmat că Phenianul a trimis, în 2024, peste 10.000 de soldaţi în regiunea rusă Kursk, aflată pe atunci sub ofensiva Kievului, precum şi obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Potrivit Seulului, peste 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi mii au fost răniţi în aceste lupte, o afirmaţie pe care Phenianul nu a confirmat-o.

