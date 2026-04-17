Liderul din Myanmar a ordonat anularea tuturor pedepselor cu moartea

Liderul birman Min Aung Hlaing a ordonat vineri anularea tuturor pedepselor cu moartea, una dintre primele sale acţiuni oficiale de la recenta sa instalare ca preşedinte civil în Myanmar, la cinci ani de la preluarea puterii în urma loviturii de stat.

"Cei care sunt condamnaţi la moarte vor avea pedepsele comutate în închisoare pe viaţă", a declarat liderul în vârstă de 69 de ani într-un comunicat, citat de AFP și Agerpres.

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului afirmă că junta militară care a preluat puterea în 2021 a reluat atunci execuţiile, după zeci de ani de pauză, care îi vizează în principal pe disidenţi.

Peste 130 de persoane au fost condamnate la moarte în anul următor, potrivit ONU, dar cifrele precise sunt dificil de stabilit într-o ţară cu un sistem judiciar opac şi implicată într-un război civil.

Măsura a fost anunţată ca parte a unei amnistii mai ample pentru a marca Anul Nou birman, Thingyan, una dintre numeroasele sărbători naţionale în timpul cărora se acordă în mod tradiţional graţieri.

Peste 4.300 de deţinuţi vor fi eliberaţi, potrivit unui comunicat, precum şi aproape 180 de cetăţeni străini. Toate pedepsele mai mici de 40 de ani vor fi, de asemenea, reduse cu o şesime.

Potrivit Asociaţiei pentru sprijinirea deţinuţilor politici, peste 30.000 de persoane au fost încarcerate din motive politice de la lovitura de stat din 2021.

Cel mai important deţinut politic al ţării, laureata Premiului Nobel pentru Pace Aung San Suu Kyi, execută o pedeapsă de 27 de ani într-o locaţie ţinută secretă.

Min Aung Hlaing a fost instalat în funcţia de preşedinte săptămâna trecută, în urma unui proces electoral denunţat la nivel internaţional ca o manevră de prelungire a regimului militar sub pretext civil.

Această tranziţie a fost însoţită de unele renunţări la măsurile represive. Aceste gesturi au fost prezentate ca eforturi de reconciliere, dar observatorii le descriu ca fiind doar de faţadă.

