Liderul Partidului Libertății din Austria (FPÖ), Herbert Kickl, consideră că Ucraina ar trebui să primească, după încheierea războiului cu Rusia, migranții sirieni și afgani care nu pot fi deportați în țările lor de origine. El a vorbit despre viziunea partidului său în privința repatrierilor și a expulzărilor, anunțând că va depune și un proiect de lege constituțională privind „remigrarea”, acuzând autoritățile austriece că mint în privința numărului expulzărilor. El vorbește, într-un interviu pentru publicația Heute, inclusiv despre românii expulzați din Austria, „cerșetori și vagabonzi, care sunt reținuți și se întorc după câteva săptămâni”.

„Da, se poate, am mai făcut-o deja. Se poate spune și „expulzare” sau „deportare”. Oricum ar fi: în această privință nu am niciun milimetru de marjă de manevră, de aceea vom depune și un proiect de lege constituțională privind remigrarea”, a spus el.

Politicianul austriac a propus ca Ucraina să primească, după încheierea războiului cu Rusia, migranții sirieni și afgani care nu pot fi deportați în țările lor de origine, considerând că Ucraina ar trebui să ofere astfel o compensație pentru sprijinul financiar primit din partea statelor europene. Propunerea a stârnit indignare în rândul reprezentanților coaliției guvernamentale de la Viena.

Liderul FPÖ a invocat suma de 3,6 miliarde de euro, reprezentând, potrivit acestuia, contribuția Austriei la susținerea Ucrainei. „UE a pompat sute de miliarde în Ucraina. Inclusiv 3,6 miliarde din banii Austriei. De ce nu se intervine la nivel european și nu se cere - odată ce va fi pace - ca, în schimb, să fie găzduiți acești oameni pe care nu-i putem repatria în țările de origine? Adică, totuși, ne sunt datori cu ceva”, a spus Kickl.

El propune, astfel, ca autoritățile de la Kiev să accepte migranții care nu beneficiază de dreptul de a rămâne în Austria, dar care nu pot fi returnați în țările lor de origine.

Politicianul a făcut referire în special la cetățenii sirieni și afgani, susținând că aceștia ar putea contribui la reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului.

„Se spune că acolo valorile occidentale sunt încă intacte și nu ar fi nevoie să cheltuim sume enorme de bani pentru a-i transporta cu avionul 5.700 de kilometri până în Rwanda, ci am putea să-i ducem acolo cu trenul sau cu autobuzul. Aceasta ar putea fi și o situație avantajoasă pentru toate părțile: poate că Ucraina are nevoie de acești oameni pentru reconstrucție”, a completat el.

Ministrul de Interne Gerhard Karner subliniază că Austria are de mult timp o „imigrație negativă”: expulzează mai multe persoane decât imigrează, i-a amintit jurnalistul liderului de extremă-dreapta. „Asta e pur și simplu o prostie și o adevărată înșelătorie. Numărul expulzărilor forțate se ridică la 5.800. Dintre aceștia, majoritatea sunt slovaci, maghiari și români - cerșetori și vagabonzi care sunt reținuți și se întorc după câteva săptămâni. Apoi, aceștia apar din nou în statisticile privind expulzările. În ceea ce privește grupul cel mai problematic, am expulzat 50 de sirieni și 150 de afgani. În același timp, au fost depuse 2.000 de noi cereri de azil din partea sirienilor și afganilor”, a venit răspunsul politicianului. „Remigrarea nu este altceva decât aplicarea statului de drept. Dacă nu mai contează dacă am dreptul să stau într-o țară sau nu, atunci totul se oprește. Aș dori însă să propun o idee nouă spre discuție”, spune el. „Multe persoane care au venit în Austria începând cu 2015 vor fi cetățeni până când veți ajunge la guvernare. Atunci nu vor mai putea fi expulzați”, i-a spus jurnalistul care-l intervieva. „Când aud că ar trebui să le acordăm cetățenia oricui se naște în Austria, mi se face rău”, a răspuns Kickl, care a adăugat că a propus prelungirea acestui termen la cel puțin 15 sau 20 de ani, pentru a câștiga timp. Totuși, nici aceasta nu este o soluție definitivă. Aceasta va exista abia atunci când nu va mai exista posibilitatea de tranziție de la azil - care pentru noi înseamnă protecție temporară - la cetățenie. Când aud că ar trebui să acordăm cetățenia oricui se naște în Austria, mi se face rău. Cetățenia este ceva foarte prețios. Un exemplu: părinții sunt afgani, copiii sunt cetățeni austrieci. Cum aș putea să-i aduc vreodată înapoi acasă, dacă, la rândul meu, nu am voie să separ copiii de părinți? Acest lucru arată foarte bine la ce se ajunge, de fapt: la o echivalare a azilului cu migrația în masă și cu imigrația legală. Acesta nu poate fi niciodată obiectivul nostru. Avem nevoie de o înăsprire a legilor! Faptul că țările creștine se prăbușesc din cauza unei toleranțe false și devin țări musulmane - eu nu sunt de acord cu asta!”, a spus liderul extremei drepte austriece. El crede că nu este suficient să ai domiciliul stabil în Austria și un venit din muncă. „Este nevoie de o identificare cu sistemul de valori, cu viziunea asupra societății, cu viziunea asupra omului, cu tradiția, cu cultura, cu limba. Altfel, nu vom mai avea omogenitate și stabilitate, care sunt, la rândul lor, condiții prealabile pentru solidaritatea în societate. Unii nu vor să înțeleagă acest lucru, deoarece nu se potrivește cu viziunea lor asupra lumii, întrucât se consideră deosebit de iluminați. De fapt, sunt doar deosebit de proști”, a spus Kickl. Partidul Libertății a reiterat propunerea într-un comunicat oficial, prezentând acceptarea migranților drept o formă de compensare a ajutorului acordat Ucrainei. Declarațiile liderului FPÖ au provocat reacții dure din partea reprezentanților celor trei formațiuni care alcătuiesc coaliția guvernamentală de la Viena: Partidul Popular Austriac (ÖVP), Partidul Social-Democrat (SPÖ) și formațiunea liberală NEOS, scrie Kurier. Secretarul general al ÖVP, Markus Gstöttner, consideră propunerea lui Kickl doar ca pe o încercare de a atrage atenția prin declarații dure. „Dar cererea de deportări în Ucraina pare pur și simplu bizară. Motto-ul pare a fi: atenție cu orice preț. Dar asta nu va duce Austria nicăieri”, a spus Gstöttner. SPÖ (Partidul Social-Democrat din Austria) este extrem de critic: „Dacă cineva ne datorează ceva, aceea este Rusia. Putin a început acest război, Putin a crescut prețurile la energie, iar oamenii din Austria încă simt efectele acestor inflații în portofele lor”, a spus directorul general federal Klaus Seltenheim. „Kickl trimite factura victimei în loc de făptaș. El numește că este o situație din care toată lumea are de câștigat, dar, în realitate, doar o persoană câștigă: Putin.” Liderul grupului parlamentar Neos, Yannick Shetty, a numit-o o „propunere confuză”, cinică, nerealistă și nefezabilă din punct de vedere juridic. „Ceea ce este imposibil din punct de vedere juridic este deportarea oamenilor cu trenul într-o zonă de război străină. Herbert Kickl știe asta perfect”, a spus Shetty. El a adăugat că se lucrează pentru a permite sirienilor să se întoarcă în Siria și ucrainenilor în Ucraina, dar că acest lucru necesită pace și sprijin pentru reconstrucție.

Editor : M.C