Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”

Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, s-a distanțat de președintele american Donald Trump, afirmând că nu are nevoie de „un frate mai mare” pentru a decide viitorul Franței. Declarația vine în contextul dezbaterilor aprinse generate de strategia de securitate a SUA, care încurajează ascensiunea mișcărilor naționaliste din Europa.

Liderul Rassemblement National (Adunarea Națională), Jordan Bardella, insistă că nu are nevoie de ajutorul președintelui american Donald Trump pentru a modela viitorul politic al Franței, într-un moment în care partidul său de extremă dreapta se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2027, scrie Politico.

„Sunt francez, așa că nu sunt mulțumit de vasalitate și nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump ca să se uite la soarta țării mele”, a spus el într-un interviu pentru The Telegraph publicat marți seara.

Îngrijorarea privind o posibilă implicare a SUA în politica europeană de extremă dreapta a crescut după publicarea, săptămâna trecută, a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, în care Washingtonul pledează pentru „cultivarea rezistenței” pentru a stimula ascensiunea naționalistă în Europa.

Aceasta îl plasează pe Bardella într-o situație delicată. În linii mari, el este de acord cu viziunea anti-migrație a lui Trump, prezentată în strategie, dar se arată reticent față de implicarea directă a SUA într-o țară în care sondajele sugerează că Trump este foarte nepopular. Rassemblement National nu se aliniază direct cu republicanii americani, așa cum face Alternativa pentru Germania (AfD).

Bardella a declarat că „în mare parte împărtășește evaluarea [lui Trump]” într-un interviu acordat unui podcast al BBC. „Este adevărat că imigrația în masă și nepăsarea liderilor noștri perturbă astăzi echilibrul de putere al societăților europene”, a spus Bardella.

Interviul lui Bardella a fost realizat în timpul unei călătorii la Londra, unde s-a întâlnit cu liderul Reform UK, Nigel Farage, care odată a asociat partidul lui Bardella cu „prejudecăți și antisemitism”.

„Cred că Farage va fi următorul prim-ministru”, a declarat Bardella pentru The Telegraph, lăudându-l drept „un mare patriot care a apărat întotdeauna interesele Marii Britanii și ale poporului britanic”.

Citește și Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”

Editor : M.I.