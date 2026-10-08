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Liderul opoziției din Bulgaria afirmă că nava sufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe

Data publicării:
Bulgaria Election
Boiko Borissov. Foto: Profimedia
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Din articol
Atacurile din zona economică exclusivă a Bulgariei sunt fără precedent Nemulțumit de rapoartele serviciilor Se cere anchetă independentă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului

Liderul partidului de opoziție GERB, Boiko Borissov, a declarat că rapoartele serviciilor de securitate prezentate în cadrul Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională (CCNS) indicau faptul că nava scufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta persoane sau trupe, relatează Novinite.

Borissov a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanții partidului său la Petrici, la o zi după ședința cu ușile închise a CCNS convocată de președinta Iliana Iotova în urma scufundării a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgăriei pe 6 octombrie.

„Rapoartele serviciilor de informații precizează că acestea transportau persoane sau trupe”, a spus Borissov.

Atacurile din zona economică exclusivă a Bulgariei sunt fără precedent

Două nave - cargoul Alfa Watan sub pavilion togolez şi Able sub pavilion Palau, ambele aparţinându-le unor armatori turci - au fost atacate marţi cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, la circa 70 de mile marine la est de Biala.

Nouă marinari sirieni şi unul egiptean sunt în continuare daţi dispăruţi după ce nava lor a fost scufundată marţi în Marea Neagră, au anunţat joi autorităţile bulgare, care au încetat operaţiunile de căutare, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Atacurile cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei au fost fără precedent.

Borissov a fost singurul participant la ședința CCNS de miercuri care nu a vorbit cu jurnaliștii după aceea. El a afirmat că s-a abținut în mod deliberat să comenteze, deoarece se aștepta ca politicienii să prezinte versiuni selective ale discuțiilor în scopul campaniei electorale.

Borissov a afirmat că GERB a susținut o declarație a partidului Bulgaria Democratică prin care se solicitau consultări în temeiul Articolului 4 din Tratatul NATO, în urma atacurilor din Marea Neagră. El a precizat că declarația a fost susținută și de reprezentanții Mișcării pentru Drepturi și Libertăți (DPS), ai partidului Bulgaria Democratică (DB) și ai partidului „Continuăm Schimbarea” (PP), dar nu a fost adoptată de consiliu.

Borissov a afirmat că președinta Iotova a propus ulterior eliminarea Articolului 4 din declarație, deoarece invocarea Articolului 5 ar implica riscul unui război real.

„Apoi, doamna Iotova a propus eliminarea Articolului 4 din declarația lor, deoarece este un articol foarte grav care duce imediat la Articolul 5. Iar Articolul 5 implică un război propriu-zis. Și întrucât drone s-au prăbușit atât în Polonia, cât și în România (precum cea ucraineană care a căzut pe teritoriul nostru fără să explodeze), am convenit să renunțăm la Articolul 4”, a spus el.

El a precizat că decizia a fost susținută și de reprezentanții democrați din Bulgaria, deoarece serviciile de securitate nu furnizaseră evaluările de specialitate necesare pentru a stabili cine era responsabil pentru atacuri.

„Serviciile de securitate spun că dronele au trecut pe lângă nava noastră și au atacat celelalte. Cu alte cuvinte, navele au fost lovite în mod deliberat; nu a fost nimic accidental în acest sens. Trebuie efectuate analize de specialitate; se cunoaște direcția din care au venit dronele. Dar serviciile au ajuns nepregătite,” a spus Borissov.

Nemulțumit de rapoartele serviciilor

Borissov a afirmat că rapoartele serviciilor nu l-au satisfăcut și că unele informații prezentate în cadrul CCNS erau mai puțin detaliate decât rapoartele deja disponibile în mass-media.

El a pus la îndoială informațiile privind călătoria celei de-a doua nave din Egipt către Ucraina, afirmând că ruta nu avea prea mult sens pentru transportul de grâu și că traseul acesteia a durat 15 zile în loc de cele cinci preconizate.

„Serviciile raportează că a doua navă se află în drum din Egipt spre Ucraina – o rută pe care transportul de grâu nu are sens. Călătoria ar trebui să dureze cinci zile, dar a durat cincisprezece. Acea navă nu a fost încă inspectată – a vorbit echipajul cu familiile lor în timpul celor cincisprezece zile? Ce fel de comunicare a avut loc? Rapoartele serviciilor sugerează că ar fi putut transporta persoane sau trupe. Indiferent dacă este adevărat sau nu – de aceea toată lumea a fost de acord să solicite o dronă subacvatică care să verifice situația. Dar unde a fost acea navă timp de cincisprezece zile? Ce a făcut?”, a spus Borissov.

El a afirmat că a fost solicitată o dronă subacvatică pentru a inspecta nava și a stabili ce s-a întâmplat.

Borissov s-a referit, de asemenea, la rapoartele privind transbordările de petrol în Marea Neagră, afirmând că problema nu a primit atenție deoarece nu servea intereselor campaniei electorale.

„Au existat relatări despre transbordări de petrol în Marea Neagră, însă nimic din toate acestea nu servește campaniei electorale, așa că nu se discută despre ele. Între timp, un viceministru a declarat la bTV că două nave au fost lovite... A fost pur și simplu un nivel extrem de scăzut de competență”, a spus fostul prim-ministru.

Borissov a afirmat că logica informațiilor disponibile indica implicarea Rusiei, dar a subliniat că era necesară o analiză a experților înainte ca CCNS să poată emite o poziție oficială.

Se cere anchetă independentă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului

Echipajul de pe Able - 11 marinari turci şi şapte indieni - a fost salvat, doar doi din cei 18 fiind răniţi în urma incendiului declanşat la bord.

Despre echipajul de pe Alfa Watan nu s-a mai aflat nimic după ce salvatorii bulgari au încetat căutările marţi seara târziu, a confirmat pentru AFP Mazen Allouch, oficial în cadrul autorităţii vamale şi de frontieră din Siria.

Autorităţile de la Damasc au cerut Bulgariei şi Organizaţiei Maritime Internaţionale să efectueze o anchetă independentă şi transparentă pentru stabilirea circumstanţelor incidentului şi pentru clarificarea motivului din care au fost sistate căutările marinarilor dispăruţi.

Mai mulţi sirieni au distribuit online fotografii şi numele marinarilor respectivi, majoritatea originari de pe coasta Mării Mediterane.

Rumen Nikolov, şeful centrului de coordonare a căutărilor şi salvării maritime din Bulgaria, declarase miercuri că de pe nava scufundată s-au mai găsit doar o barcă răsturnată, trei plute de salvare şi resturi care pluteau pe mare.

Editor : M.C

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