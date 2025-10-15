Liderul opoziției maghiare susține că regimul lui Orban a trimis agenți la Bruxelles pentru a spiona oficialii europeni

Principalul lider al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a declarat că ofițeri ai serviciilor secrete maghiare au fost trimiși la ambasada țării în Bruxelles între 2015 și 2018, confirmând astfel informațiile potrivit cărora Budapesta a desfășurat o operațiune de spionaj în inima Uniunii Europene.

Magyar, care a lucrat ca diplomat la ambasadă în acea perioadă, a scris într-o postare pe Facebook că „după ce [ministrul] János Lázár a preluat afacerile UE, personaje ciudate, fără experiență în politică, au sosit la Bruxelles sub acoperirea de „diplomați”, probabil lucrând pentru serviciile maghiare”.

El a spus că sarcina lor părea să fie aceea de a colecta „informații compromițătoare de natură personală și politică despre oficiali maghiari și străini”, adăugând că majoritatea diplomaților maghiari „au refuzat să coopereze cu noii „diplomați” și că „cel puțin 100 de persoane” știau ce se întâmplase.

Magyar a scris, de asemenea: „Bănuiesc că această activitate nu a fost desfășurată exclusiv în apărarea interesului național maghiar” și a spus că a aflat ulterior că serviciile secrete maghiare l-au monitorizat și pe el, transmite tvpworld.

Fost membru al partidului Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, Magyar s-a desprins de guvern în 2024 pentru a forma partidul centrist Tisza.

Mișcarea sa a câștigat rapid sprijin și reprezintă acum cea mai puternică provocare pentru Fidesz în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria.

