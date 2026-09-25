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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viață, insistă președintele iranian

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Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
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Președintele iranian neagă că Teheranul ar încerca să-l asasineze pe Trump Amenințări la adresa familiei lui Trump

Liderul suprem al Iranului este în viață și sănătos, a afirmat președintele țării. Masoud Pezeshkian „nu a observat probleme majore” în ceea ce privește starea de sănătate a ayatollahului, care nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, scrie The Telegraph.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, ceea ce a dat naștere la speculații cu privire la starea sa de sănătate.

Se pare că liderul suprem a suferit leziuni grave la față și la picioare în urma atacurilor americano-israeliene care l-au ucis pe Ali Khamenei, tatăl său, în luna februarie.

Cu toate acestea, Masoud Pezeshkian a insistat că Mojtaba Khamenei este în viață și că a avut întâlniri cu acesta în ultimele luni.

„Nu am observat nicio problemă majoră legată de starea sa de sănătate sau de aspectul său fizic”, a declarat el reporterilor la Adunarea Generală a ONU din New York.

Întrebat într-un interviu acordat Fox News dacă liderul suprem este sănătos și capabil să guverneze Iranul, domnul Pezeshkian a răspuns: „Da, absolut, în totalitate.

Punerea în aplicare a politicilor se află în mâinile administrației și ale guvernului, dar consultările și orientările vin de acolo.”

Întrebat de ce Khamenei nu a mai fost văzut în public din februarie, el a răspuns: „Este vorba de un proces generat în societatea noastră, și anume lipsa de securitate creată de acțiunile străinilor și ale agresorilor.”

Președintele iranian neagă că Teheranul ar încerca să-l asasineze pe Trump

Pezeshkian a insistat, de asemenea, că Teheranul nu ar încerca să-l asasineze pe Donald Trump, în ciuda amenințărilor repetate.

El a susținut că „nu a fost niciodată poziția” guvernului iranian „în mod deschis sau ascuns, să încerce să-l asasineze pe Trump sau pe membrii familiei sale”.

Pezeshkian a făcut aceste declarații după ce Teheranul a prezentat o propunere de încetare a focului de șapte zile, menită să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Mediatorii iranieni au prezentat Casei Albe un plan care ar putea duce la redeschiderea acestei căi navigabile vitale în decurs de o săptămână, a declarat joi la New York Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Trump a fost nevoit să schimbe avionul la întoarcerea de la summitul NATO de la Ankara, în iulie, din cauza unei amenințări de asasinat din partea Iranului.

Președintele s-a deplasat la aeroport într-un camion de catering pentru a se îmbarca apoi într-un avion militar, folosind Air Force One ca momeală de mare impact.

În iunie, Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a declarat că Khamenei a avut „o implicare din ce în ce mai mare” în relația cu Washingtonul și era deschis la comunicare.

Depunând mărturie în fața Congresului, Rubio a spus: „Îmi imaginez că, având în vedere ce s-a întâmplat cu mai mulți lideri din acel sistem, a fi foarte vizibil în public probabil nu este ceva recomandat pentru ei la nivel intern.

Cu toate acestea, cred că există indicii că se implică din ce în ce mai mult la un anumit nivel, deși toate comunicările sale au fost în scris și prin intermediari.”

În iulie, Israelul a avertizat Washingtonul cu privire la un complot iranian de asasinare a domnului Trump.

Amenințări la adresa familiei lui Trump

Au existat, de asemenea, amenințări la adresa familiei președintelui. Luna trecută, Serviciul Secret al SUA a declarat că a luat cunoștință de un videoclip difuzat de postul de televiziune de stat iranian, care părea să amenințe viața lui Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui.

În martie, un membru al Gărzii Revoluționare Islamice a fost, de asemenea, condamnat în SUA pentru un complot de asasinat la comandă care viza politicieni, inclusiv pe Trump.

Asif Merchant, un oficial al serviciilor secrete iraniene, a fost arestat după ce s-ar fi întâlnit cu asasini plătiți – care erau, de fapt, agenți sub acoperire – la New York, în iunie 2024, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

În timpul funeraliilor fostului lider suprem, mulțimile au scandat „Moarte lui Trump” și au dezvăluit un banner pe care scria: „Îl vom ucide pe Trump”.

Editor : M.C

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