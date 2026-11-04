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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele alegerilor din SUA

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Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că oricine crede că rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului vor schimba poziţia Washingtonului faţă de Teheran „se înşală amarnic”, relatează CNN şi Reuters, potrivit News.ro.

„Oricine se agăţă încă de o speranţă, oricât de mică, că sistemul de dominaţie şi-ar putea schimba comportamentul sau ar putea suferi schimbări la nivel de partid şi de facţiuni, sau cine crede că unele concesii făcute SUA i-ar putea îndepărta de ostilitatea faţă de naţiunea iraniană, se înşală profund”, a declarat Khamenei, potrivit agenţiei de presă susţinute de statul iranian, IRNA.

El a mai spus că distrugerea de către Teheran a bazelor americane din regiune şi controlul asupra Strâmtorii Ormuz au făcut parte dintr-o campanie împotriva hegemoniei SUA.

„SUA consideră că sfârşitul hegemoniei lor este îndepărtat; noi îl vedem ca fiind aproape”, a punctat el.

Liderul suprem nu a mai apărut în public de când a fost numit la sfârşitul lunii februarie, după ce atacurile comune ale SUA şi Israelului l-au ucis pe tatăl şi predecesorul său, Ali Khamenei, la începutul acestui an.

Războiul comun al SUA şi Israelului împotriva Iranului a devenit un punct central al campaniilor electorale din perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, după ce violenţele regionale din acest an au determinat o creştere a preţurilor la benzină şi motorină pentru milioane de familii din întreaga lume, inclusiv în SUA.

Anterior, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat într-o postare pe X că „americanii au spus NU războiului”.

Trump a recunoscut marţi seara, când înfrângerea republicanilor a devenit clară, că războiul din Iran a afectat candidaţii republicani, dar şi-a menţinut decizia de a începe războiul.

Democraţii au avut o seară excelentă: au preluat controlul atât asupra Senatului, cât şi asupra Camerei Reprezentanţilor, obţinând victorii zdrobitoare în bastioanele republicane pentru prima dată după generaţii întregi.

Răsturnarea dramatică de situaţie în favoarea democraţilor a fost alimentată de o profundă frustrare faţă de războiul nepopular cu Iranul, de îngrijorarea legată de costul ridicat al vieţii şi de furia faţă de modul în care Trump a condus ţara.

În Texas, cel mai mare stat republican, democraţii au pus capăt unei serii de înfrângeri care dura de zeci de ani într-un mod impresionant, câştigând un loc în Senat şi înlăturându-l pe guvernatorul Greg Abbott, aflat la al treilea mandat.

Kansas şi-a ales primul senator democrat de la Marea Depresiune, de acum aproape un secol.

În Carolina de Sud, un stat în care Trump a câştigat cu aproape 18 puncte procentuale diferenţă în 2024, democraţii l-au respins pe candidatul la Senat ales personal de acesta.

Rezultatele vor marca începutul unei noi ere de guvernare divizată la Washington, după doi ani în care Congresul controlat de republicani şi-a exercitat rar puterea de a-l ţine în frâu pe Trump.
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Editor : C.L.B.

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