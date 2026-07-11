Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, promite că va răzbuna uciderea tatălui său. „Se va împlini inevitabil”

Liderul Suprem iranian Mojtaba Khamenei a declarat sâmbătă că națiunea cere răzbunarea morții fostului lider suprem, tatăl său, asasinat în urma atacurilor americano-israeliene. El a asigurat că este „o cerință a națiunii” și că aceasta „se va întâmpla cu siguranță”, potrivit unui mesaj scris publicat pe canalul său de Telegram.

În acest text datat vineri, care constituie primele declarații de la înmormântarea tatălui său organizată săptămâna aceasta, el a promis să răzbune „sângele pur” al fostului lider, precum și pe cel „al tuturor martirilor” din „cele două războaie” care au opus Republica Islamică Israelului și Statelor Unite, acuzând „asasini criminali și rușinoși”.

Numele persoanelor vizate „figurează pe o listă”, a asigurat el.

Khamenei și-a exprimat recunoștința față de milioanele de oameni care au participat cu o „prezență istorică, capabilă să zdrobească inamicul” la înmormântarea tatălui său, care a fost asasinat la sfârșitul lunii februarie.

Administrația Trump a cerut ca Teheranul să recunoască public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă navigației și să se angajeze să înceteze atacurile asupra navelor comerciale, potrivit publicației americane Axios. Mesajul ar fi fost transmis direct Iranului, precum și prin intermediul unor mediatori regionali.

Washingtonul așteaptă o declarație din partea Iranului la finalul întâlnirii programate pentru această sâmbătă la Muscat între ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, și omologul său din Oman. Statele Unite doresc, în special, ca Teheranul să garanteze că toate canalele strâmtorii vor rămâne deschise traficului maritim.

Un oficial american a avertizat că ar putea urma „consecințe grave” dacă Iranul nu își asumă public acest angajament. Statele Unite acuză Teheranul că a încălcat protocolul de acord încheiat în urmă cu trei săptămâni, deschizând focul în repetate rânduri asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz.

Editor : M.C