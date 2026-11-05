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Liderul Suprem iranian i-a transmis un mesaj secret lui Putin. Întâlnire la nivel înalt iraniano-rusă la Kremlin

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Russia's President Putin And Iran Security Council Secretary Rezaei Meet
Putin l-a primit la Kremlin pe secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin l-a primit joi la Kremlin pe Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. La întâlnire au participat, de asemenea, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov și Igor Kostiukov, șeful agenției ruse de informații militare, GRU, relatează Al Arabyia.

„Vladimir Putin l-a primit pe Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care se află în prezent la Moscova”, a precizat Kremlinul într-un comunicat.

Scopul exact al vizitei lui Rezaei nu a fost făcut public. Cu toate acestea, vizita are loc pe fondul intensificării contactelor la nivel înalt dintre Moscova și Teheran, cooperarea în domeniul securității și evoluțiile regionale ocupând un loc important pe agenda discuțiilor.

Cu doar trei zile înainte de întâlnirea de la Kremlin, Putin și Rezaei au purtat o conversație telefonică pe 2 noiembrie. Potrivit presei de stat iraniene, cei doi au discutat despre evoluțiile regionale și internaționale, în special despre situația din Asia de Vest.

Șeful securității iraniene a transmis un mesaj din partea Liderului Suprem al țării, Mojtaba Khamenei, către președintele rus, la Moscova, au anunțat joi mass-media de stat iraniene, fără a oferi detalii cu privire la conținutul mesajului, relatează Al Arabyia.

 

Editor : M.C

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