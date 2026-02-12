Live TV

Limba rusă, recunoscută drept oficială într-un stat vecin Rusiei

Limba rusă şi-a păstrat statutul de limbă oficială pentru utilizare în cadrul instituţiilor publice din Kazahstan, alături de limba kazahă, potrivit proiectului noii Constituţii, publicat de ziarul Kazahstanskaya Pravda, conform TASS. 

„Kazaha este limba oficială de stat a Republicii Kazahstan. Limba rusă poate fi utilizată, de asemenea, alături de limba kazahă în instituţiile publice şi în autorităţile administraţiei publice locale”, se arată în document, conform News.ro. 

Potrivit acestuia, fiecare persoană îşi poate folosi limba maternă şi cultura şi poate alege limba de comunicare, educaţie şi creaţie. 

Un referendum la nivel naţional privind noua Constituţie va avea loc pe 15 martie, iar la vot va fi supusă o singură întrebare: „Aprobaţi proiectul Constituţiei Republicii Kazahstan, publicat în mass-media la 12 februarie 2026?”. 

