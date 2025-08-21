„Linia de apărare baltică”. Cum își fortifică Lituania granițele pentru descurajarea Rusiei: mine, poduri temporare, „dinți de dragon”

Lituania și-a prezentat planul pentru o fâșie de apărare de 48 de kilometri adâncime de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus, inclusiv câmpuri minate și poduri pregătite pentru demolare în caz de invazie, potrivit The Times.

Alături de Polonia, cele trei state baltice au început să-și fortifice frontierele pentru a descuraja Kremlinul să ia în considerare un atac, suplimentând gardurile metalice existente cu obstacole și redute inspirate parțial de tehnicile pe care ucrainenii le-au folosit pentru a respinge atacurile rusești.

Când va fi finalizată, „linia de apărare baltică” se va întinde pe secțiuni întinse din perimetrul terestru al Estoniei, Letoniei și Lituaniei, de la exclava rusească Kaliningrad, în vest, până la gura de vărsare a râului Narva, în est.

Deși criticii compară uneori în mod disprețuitor proiectul cu nefericita Linie Maginot pe care Franța a trasat-o de-a lungul graniței sale cu Germania înainte de Al Doilea Război Mondial, comandanții locali și analiștii militari spun că analogia este nepotrivită.

Intenția nu este de a stabili o singură barieră fizică pentru a opri o invazie, ci mai degrabă de a încetini orice atac terestru și de a „canaliza” forța inamică în zone în care este mai ușor de rezistat.

Statele baltice au anunțat proiectul în ianuarie anul trecut, iar lucrările la primele șanțuri, buncăre și diguri au început la câteva luni după aceea.

Vara trecută, Lituania a început să înființeze 27 de „parcuri inginerești” cu depozite de unelte „contra-mobilitate”, cum ar fi sârmă ghimpată, blocaje rutiere din beton și bariere antitanc poreclite „arici” (ansambluri de grinzi metalice încrucișate) și „dinți de dragon” (piramide din beton).

Cu toate acestea, o actualizare a Ministerului Apărării din Lituania a schițat o serie mai ambițioasă de fortificații stratificate care se vor întinde suficient de departe în interiorul țării pentru a acoperi Vilnius, capitala, care se află la 32 de kilometri de granița cu Belarus.

Va lua forma a trei „eșaloane”. Primul dintre acestea, adânc de aproximativ cinci kilometri, va începe cu un șanț antitanc lângă gardul de frontieră, urmat de un terasament, fâșii de dinți de dragon și câmpuri minate, și apoi două niveluri de puncte de întărire pentru apărarea infanteriei.

Dovile Sakaliene, ministrul Apărării, a indicat anterior că este probabil să includă mine antipersonal după ce Lituania și alte câteva state membre NATO de pe flancul estic s-au retras din convenția de la Ottawa, care interzice aceste arme.

Mai în spate, în eșaloanele al doilea și al treilea, vor fi pregătite poduri pentru demolare și vor exista linii suplimentare de poziții de infanterie. Există, de asemenea, un plan de a doborî copaci de-a lungul drumurilor care duc spre orașe, probabil pentru a facilita distrugerea oricăror blindate rusești invadatoare.

În același timp, Lituania a declarat că a plasat o comandă de mine antitanc în valoare de 10 milioane de euro, pe lângă acordurile anterioare de cumpărare a 85.000 de mine pentru un total de 50 de milioane de euro.

De asemenea, și-a reaprovizionat stocul de obuze de artilerie de 155 mm, a comandat 44 de tancuri de luptă Leopard 2A8 de ultimă generație din Germania și a primit rachete antitanc Spike LR2 de fabricație israeliană în valoare de 6 milioane de euro.

Luna trecută, Sakaliene a sugerat că ar fi pregătită să solicite misiunii internaționale de poliție aeriană a NATO din statele baltice să distrugă dronele care invadează spațiul aerian al țării sale din Belarus, după cel puțin două astfel de incidente din săptămânile precedente.

Lituania poate desfășura aproximativ 23.000 de soldați profesioniști și încă 104.000 de rezerviști. Își modernizează echipamentul, cu un buget de apărare care a crescut la 5,5% din PIB-ul național, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO.

Germania își modernizează, de asemenea, grupul de luptă multinațional NATO staționat la Rukla, la aproximativ 65 de kilometri nord-vest de Vilnius, la o brigadă blindată completă de 5.000 de oameni.

Cu toate acestea, exercițiile militare efectuate anul trecut au sugerat că aceste forțe ar putea avea dificultăți în a se ține piept unei invazii rusești la scară largă până când restul NATO ar putea oferi întăriri semnificative, în special dacă Rusia ar cuceri breșa Suwalki, o secțiune a graniței lituano-poloneze care este singurul pod terestru al alianței către statele baltice.

Aceasta înseamnă că abilitatea de a încetini și „modela” orice ofensivă rusească prin linia defensivă ar putea fi decisivă în câștigarea de mai mult timp.

Polonia și statele baltice solicită finanțare din partea Uniunii Europene pentru aceste proiecte, argumentând că acestea vor servi la protejarea întregului bloc comunitar.

Editor : Ș.R.