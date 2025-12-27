„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, înaintea întâlnirii programate cu președintele american Donald Trump, că Ucraina nu va accepta nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, relatează Kyiv Post.

Vorbind într-o conferință de presă online, Zelenski a anunțat că va face o escală în Canada înainte de vizita în Statele Unite. „Suntem în avion, în drum spre Florida, SUA. Pe traseu, ne vom opri în Canada”, a spus liderul de la Kiev, confirmând și o întâlnire cu premierul canadian Mark Carney.

Zelenski a precizat că, împreună cu Carney, va discuta online cu lideri europeni pentru a pregăti dosarele ce urmează a fi analizate în dialogul cu președintele american.

În ceea ce privește întâlnirea din Florida, Zelenski a afirmat că discuțiile cu Trump vor fi publice, însă nu se știe încă dacă presa va avea acces la începutul sau la finalul întâlnirii.

Potrivit lui Zelenski, ambele părți lucrează în prezent la o „foaie de parcurs” pentru prosperitatea viitoare a Ucrainei. Reconstrucția țării ar necesita 700–800 de miliarde de dolari, a spus el. În discuție se află și mai multe instrumente financiare comune, inclusiv un fond pentru reconstrucție, o platformă de investiții suverane și un fond comun americano-ucrainean pentru investiții.

Zelenski a subliniat că discuțiile la nivel înalt vor confirma progresul din cadrul negocierilor tehnice și a menționat importanța dialogului constant cu partea americană, inclusiv în contextul în care reprezentanți ai SUA au purtat recent discuții cu Rusia.

„Linii roșii” trasate de Zelenski

Liderul ucrainean a precizat că unele subiecte rămân „linii roșii” care nu pot fi negociate: „Pentru poporul ucrainean, liniile roșii sunt clare: teritoriile noastre și centrala nucleară Zaporojie. Nu vom recunoaște nimic, în nicio circumstanță”.

El a insistat că orice decizii majore vor fi discutate cu cetățenii Ucrainei: „Oamenii sunt cei mai importanți”.

Zelenski a reiterat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide pe drumul către eventuale negocieri de pace: „Rusia a lansat o ofensivă masivă împotriva noastră. Orice pas trebuie să fie susținut de garanții clare de securitate”.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat necesitatea unor livrări sistematice de sisteme antiaeriene și rachete din partea aliaților europeni: „Nu avem suficiente sisteme suplimentare de apărare aeriană, iar acest lucru este evident pentru toți. Avem nevoie de mai multe sisteme și mai multe rachete”.

Ce spune despre alegeri sau un eventual referendum

În ceea ce privește organizarea de alegeri sau un eventual referendum, Zelenski a declarat că acestea nu pot avea loc fără condiții de securitate garantate.

El a avertizat că serviciile de informații ucrainene au confirmat că Rusia se pregătește să mobilizeze electorat în teritoriile ocupate și în rândul ucrainenilor aflați în Rusia, pentru a contesta legitimitatea viitoarelor alegeri din Ucraina.

Zelenski a acuzat Moscova că încearcă să submineze autoritățile de la Kiev: „Rusia este ea însăși ilegitimă, de aceea caută să răspândească acuzații despre pretinsa ilegitimitate a autorităților ucrainene”.

Președintele ucrainean a avertizat că prelungirea războiului reprezintă un risc pentru toate statele: „Kremlinul nu se va opri, indiferent de acorduri sau declarații frumoase. Nu se vor opri în Ucraina”.

Întrebat despre poziția Chinei față de planul american de pace, Zelenski a spus că nu vede disponibilitate din partea Beijingului de a se implica: „Ne-am dorit ca China să facă presiuni asupra Rusiei pentru a opri războiul. Din păcate, nu a făcut acest lucru.” El a precizat că, dimpotrivă, China și-a intensificat importurile de resurse energetice rusești, ajutând astfel indirect finanțarea războiului.

