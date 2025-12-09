Live TV

Liniștea care păzește Coreea: povestea unei plaje interzise

Cristina Cileacu Data publicării:
Plaja DMZ

O plajă pe care nu a mai călcat nimeni de 72 de ani. Nisipul ei nu cunoaște pași, ci doar urmele vântului și păsărilor. În inima Peninsulei Coreene este un loc în care timpul a rămas cumva suspendat. DMZ-ul din est, una dintre cele mai puțin cunoscute, dar cele mai impresionante porțiuni ale Zonei Demilitarizate.

Zona Demilitarizată Coreeană (DMZ) a fost creată în 1953, odată cu semnarea armistițiului care a pus capăt războiului din Coreea. Este de fapt o fâșie de pământ, lată de 4 kilometri și lungă de 250 kilometri, care separă Coreea de Nord și Coreea de Sud de-a lungul paralelei 38, făcută să prevină o nouă confruntare militară între cele două state.

Cel mai cunoscut punct al DMZ este în vestul Coreei de Sud, la Panmunjom, acolo unde soldații celor două state stau față în față, într-o încordare tăcută, permanentă. În schimb, în est, pe coastă, nu sunt priviri fixe sau uniforme. Doar gardurile de sârmă ghimpată și natura stau între cele două Corei. Distanțarea nu este impusă de arme, ci de un ecosistem sălbatic, care a avut libertatea să renască în absența oamenilor. Aici este și „Peace Trail” (Drumul Păcii), care duce spre cel mai nordic punct accesibil al Coreei de Sud, un capăt de lume unde liniștea este o formă de memorie.

Acest loc ar putea fi oricare alt colț de litoral, dacă nu ar fi protejat de garduri, senzori, soldați și istoria dureroasă a unei națiuni separate în două. De o parte a acestei linii invizibile și totuși imposibil de trecut se află Coreea de Nord, încremenită în comunism; de cealaltă, Coreea de Sud, cu energia și dinamismul unei societăți democratice.
În timp ce privești spre nord prin binoclu, cea mai puternică impresie nu este frica sau tensiunea, ci melancolia adâncă. Nicio voce, niciun pas, nicio barcă la orizont. Doar liniștea unei țări divizate. Și totuși, „Peace Trail” nu poartă acest nume întâmplător, este o invitație la reflecție, la înțelegerea rănilor trecutului și la speranța că, într-o zi, natura nu va mai fi singurul martor al separării, ci poate ghidul spre o apropiere posibilă.

În acel capăt al Coreei de Sud, acolo unde pământul atinge cel mai nordic punct permis, istoria și natura se împletesc într-un mod unic: ne arată ce pierde umanitatea atunci când se rupe în două și ce poate câștiga atunci când lasă tăcerea să vorbească. Ca să ajungi la această frontieră treci printr-un control de securitate, unde soldații verifică atenți fiecare pașaport. În timp ce auzi povești despre reunificare, simți cât de mare este neîncrederea în fiecare necunoscut. Toți cei de acolo știu că pacea nu poate exista fără vigilență

Dorința sinceră de reconciliere a coreenilor coexistă cu pregătirea militară continuă, o realitate inevitabilă într-o țară unde armistițiul nu a fost niciodată urmat de un tratat oficial de pace. Sud-coreenii sunt învățați de mici că libertatea lor este prețioasă și trebuie protejată. Armata sud-coreeană este una dintre cele mai bine pregătite și echipate din lume, nu din ambiție expansionistă, ci din lipsa de încredere față de regimul din nord, un vecin imprevizibil, capabil să alterneze perioade de relativă deschidere cu episoade bruște de provocări.

Este un echilibru fragil între speranță și prudență. O țară în care oamenii își doresc cu adevărat pacea, dar știu, cu un realism dureros, că nu o pot aștepta nepregătiți. În satele din apropierea DMZ-ului, familiile cultivă pământul, copiii merg la școală, iar viața își urmează cursul, însă peste toate plutește această conștiință permanentă: pacea este un privilegiu, nu o garanție. Iar avertismentele sunt și în formă fizică.

Pe „Peace Trail”, această tensiune se simte ca o bătaie dublă a aceleiași inimi, una care visează, și una care veghează. Iar natura, cu plaja neatinsă de pași de 72 de ani, rămâne martorul tăcut al unei națiuni care încă își caută drumul spre unitate, fără să uite nicio clipă cât de fragilă este siguranța pe care o are astăzi.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
Digi Sport
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
Ce a decis conducerea PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
profimedia-0699979767
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj...
femeie cumpara un apartament
Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026...
calorifer
Termoenergetica explică lucrările care au lăsat 1.000 de blocuri fără...
Ultimele știri
8 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza au fost aduşi la Bucureşti cu un avion militar. 6 dintre ei au fost transferați în alte țări UE
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere să se inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Prognoza meteo oficială pentru Crăciun și Revelion. Va ninge de Sărbători, oraşele cu vreme perfectă
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Adevărul despre povestea de iubire dintre Katy Perry și Justin Trudeau. Apropiat: „Nu s-ar fi întâmplat nimic...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii
Digi FM
Cine este Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...