În timp ce se plimbau prin Piața Tiananmen din Beijing în septembrie anul trecut, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin păreau să mediteze asupra posibilității ca transplanturile de organe să poată prelungi în mod spectaculos viața umană. „Organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar atinge nemurirea”, a fost auzit auzit spunând interpretul lui Putin. „Unii prezic că în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”, a răspuns atunci interpretul lui Xi.

A fost o conversație potrivită pentru doi oameni puternici, care s-au descris reciproc ca fiind cei mai buni prieteni și care, după un total de 39 de ani la putere, nu dau semne că ar vrea să se retragă, scrie BBC News.

Aceasta a fost o privire rară asupra unui parteneriat destul de neînțeles. Această bucată de conversație neprevăzută este una dintre puținele ocazii de a arunca o privire asupra unei relații extrem de secrete.

Putin se va întoarce la Beijing săptămâna aceasta, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă dintre Rusia și China.

Când președintele SUA, Donald Trump, l-a vizitat pe Xi săptămâna trecută, a fost întâmpinat cu o serie de banchete fastuoase, cu veselă de aur, și o vizită la un templu antic. Vizita lui Putin pare mult mai discretă, cu puține informații făcute publice în avans.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că speră să afle informații de primă mână despre întâlnirea dintre Trump și Xi.

Se pare că Xi l-a menționat pe prietenul său Putin în fața lui Trump săptămâna trecută, când cei doi lideri s-au plimbat prin Zhongnanhai, care este de obicei interzis vizitatorilor străini, glumind despre cum Putin vizitase anterior sanctuarul politic al Beijingului.

Deși unii din Washington ar fi sperat ca Trump să poată îndepărta Beijingul de Moscova, astfel de speranțe par a fi puțin mai mult decât simple iluzii.

În ultimii ani, China și Rusia și-au descris relațiile ca fiind o „prietenie fără limite”. Deci, pe ce se bazează aceasta și va dura oare idila lor?

Condițiile Chinei

Relația este extrem de inegală, iar orice acord încheiat între cele două țări va fi probabil în condițiile Chinei, spune Alexander Gabuev, directorul think tank-ului Carnegie Russia Eurasia Center. El subliniază: „Rusia este complet la mâna Chinei, iar China poate dicta condițiile.”

Această dinamică persistă în multe sectoare, nu în ultimul rând în economie. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, în timp ce Rusia reprezintă doar 4% din comerțul internațional al Chinei. China exportă mai mult decât orice altă țară către Rusia, iar economia sa este semnificativ mai mare decât cea a Rusiei.

Anii de sancțiuni occidentale au împins treptat Moscova într-o implicare comercială tot mai profundă cu Beijingul. Gigantul tehnologic Huawei, care a fost sancționat de SUA și, de asemenea, forțat să părăsească rețelele 5G din Marea Britanie în urma unei revizuiri efectuate de guvernul britanic, a profitat de lipsa companiilor occidentale pentru a deveni un pilon cheie al industriei de telecomunicații din Rusia.

Cu legături din ce în ce mai fragmentate cu Occidentul, China a devenit prima opțiune pentru expertiză, fie ea tehnologică, științifică sau industrială.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, Moscova a devenit din ce în ce mai dependentă de componentele chinezești pentru mașina sa de război. Un articol recent al Bloomberg a constatat că Rusia importa peste 90% din tehnologia sancționată din China, o creștere de 10% față de anul precedent.

Rusia este perfect conștientă de riscurile acestui dezechilibru. Într-un comentariu recent scris de Dmitri Trenin, președintele think tank-ului Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, intitulat „Nu ne închinăm în fața nimănui”, acesta a precizat clar că Rusia nu dorește să fie un stat vasal.

Vladimir Putin și Xi Jinping la parada de Ziua Victoriei de la Moscova, în 2025.

Referindu-se la China, el a spus: „[Este] absolut esențial pentru noi să menținem o relație de egalitate și să ne amintim că Rusia este o mare putere care nu poate fi un partener subordonat.”

Moscova are puține alternative viabile la Beijing, un cumpărător care oferă o cerere și o piață esențiale pentru supraviețuirea Rusiei. Dacă China și-ar reduce comerțul cu Rusia, având în vedere deteriorarea relațiilor cu Occidentul, acest lucru ar complica semnificativ obiectivele de politică externă ale Rusiei.

Totuși, marele avantaj al Moscovei și tamponul împotriva influenței Beijingului este capacitatea sa de a-și menține poziția.

Potrivit lui Marcin Kaczmarski, lector în studii de securitate la Universitatea din Glasgow, China este conștientă de amploarea acestei asimetrii și nu dorește să genereze niciun fel de reacție negativă în Rusia sau în rândul elitelor sale.

„Aș spune că politica Chinei față de Rusia se caracterizează prin auto-reținere”, afirmă el. „China nu manipulează Rusia.”

Acest lucru se datorează în parte faptului că ar fi imprudent – Rusia poate fi partenerul secundar, dar este totodată unul mândru.

Gabuev, de la Carnegie, afirmă că, chiar dacă China ar încerca să forțeze mâna Rusiei, aceasta „nu este tocmai genul de țară care să accepte imediat”.

El dă exemplul vizitei lui Xi la Moscova în 2023, în cadrul căreia se spune că președintele Chinei l-ar fi îndemnat pe Putin să nu folosească arme nucleare în Ucraina. La doar câteva zile distanță, partea rusă a anunțat că va staționa arme nucleare în Belarus, o mișcare pe care unii au văzut-o ca pe o rezistență deliberată a Moscovei la presiunea externă și o reamintire a lumii cu privire la independența sa.

Războiul istovitor al Rusiei în Ucraina o poate transforma într-o povară în multe privințe, dar este și un atu pentru Beijing, care își analizează opțiunile pentru o potențială invazie a Taiwanului.

„Rusia are multe de oferit în ceea ce privește anumite tehnologii militare, cum ar fi echipamente de nișă pe care le poate încă vinde, precum și testarea unor echipamente sau componente chinezești”, spune Gabuev.

Rusia dispune, de asemenea, de vaste resurse energetice care sunt importante din punct de vedere strategic pentru China. La o conferință de presă din luna mai, Putin a declarat că cele două părți erau foarte aproape de a face „un pas înainte extrem de semnificativ în cooperarea în domeniul petrolului și gazelor”.

Este posibil ca el să se fi referit la conducta „Puterea Siberiei 2”, pentru care gigantul rus al gazelor Gazprom și China National Petroleum Corporation ar fi semnat un acord preliminar după ani de negocieri blocate.

Dacă va fi construit, gazoductul va schimba complet situația, livrând 50 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc către China prin Mongolia.

Iar pentru China, pe măsură ce criza din Strâmtoarea Ormuz continuă, pariul său pe energia rusă pare să dea roade. Nu este vorba doar de prețuri, ci de garantarea viitorului securității energetice interne a Chinei într-o lume din ce în ce mai turbulentă.

Parteneri, nu aliați

Ori de câte ori China și Rusia par să aibă opinii divergente, devine clar un adevăr simplu care stă la baza relației lor: niciuna dintre țări nu trebuie să o urmeze pe cealaltă, deoarece relația lor nu este o alianță formală.

Bobo Lo, fost șef adjunct al misiunii la Ambasada Australiei la Moscova, spune că această flexibilitate strategică, mai degrabă decât rigiditatea unei alianțe militare, este cea care conferă reziliență parteneriatului.

„Nu este o alianță, ci un parteneriat strategic flexibil”, spune el, unul care a rezistat în ciuda previziunilor repetate privind prăbușirea sa.

Analiștii occidentali au avut tendința de a descrie parteneriatul China-Rusia în unul dintre cele două moduri: fie ca o „axă a autoritarismului” unită în mare parte de dorința lor de a învinge Occidentul, fie ca o frăție fragilă, aflată constant în pragul prăbușirii.

Niciuna dintre aceste perspective nu surprinde pe deplin modul în care aceasta a devenit o relație integrală și din ce în ce mai greu de înlocuit între două țări vecine care, în ciuda asimetriilor și diferențelor lor, împărtășesc interese vitale.

Iar Lo spune că, chiar dacă relațiile lor cu Occidentul s-ar îmbunătăți, cele două țări au o mulțime de motive să se înțeleagă.

Printre acestea se numără în primul rând granița comună de 4.300 km, care anterior era o zonă de nesiguranță.

Apoi, există economiile lor complementare: Rusia ca exportator major de petrol, gaze și alte materii prime, iar economia industrială a Chinei oferind o piață vastă pentru acestea. Și nu se poate ignora opoziția lor comună față de o ordine mondială condusă de SUA.

Spre deosebire de națiunile occidentale, care sancționează și pedepsesc pe baza unor valori diferite, inclusiv drepturile omului, Rusia și China nu judecă acțiunile celeilalte. Acuzațiile recurente privind încălcări la scară largă ale drepturilor omului în regiunea Xinjiang din China, pe care China le neagă, și moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi au făcut ca unele națiuni occidentale să fie mai reticente în a se angaja în relații cu aceste țări, dar Moscova și Beijingul trec cu vederea aceste probleme.

„Nu se critică reciproc în legătură cu Xinjiang, otrăvirea rusului Navalnîi și așa mai departe”, spune Gabuev. „Și sunt pe aceeași lungime de undă în privința multor chestiuni legate de guvernele locale din cadrul ONU… ceea ce creează o relație simbiotică organică.”

Există, de asemenea, o lungă tradiție de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări, adaugă el. „Această tendință către o relație mai pragmatică… datează din sistemul sovietic al lui Andropov, Cernenko, Gorbaciov, Elțîn”, spune el. „Și cred că și chinezii au fost la fel.”

În ceea ce privește durabilitatea acestei relații, un analist chinez, care a solicitat să rămână anonim, a recunoscut că prezentarea publică a relației China-Rusia ca un cuplu inseparabil de către ambele țări a fost parțial de fațadă, menită să proiecteze unitate și stabilitate.

Vladimir Putin i-a spus lui Xi Jinping că, până la finalul acestui secol, progresul în medicină și tehnologie le va permite oamenilor să trăiască până la vârsta de 150 de ani.

În realitate, acesta este un instrument politic util pentru a aplana diferențele ocazionale de interese. Deși ambele guverne se opun a ceea ce consideră a fi „hegemonia occidentală”, abordările lor în această privință pot diverge. Rusia, a sugerat analistul, dorește să construiască o ordine mondială care să ocolească complet SUA, dar China rămâne mai prudentă și mai pragmatică. Se consideră adesea că Beijingul evită luarea de decizii pripite și acordă prioritate răbdării și câștigurilor treptate pentru a asigura rezultate pe termen lung.

Ei au subliniat reacția Chinei la acțiunile SUA în Iran, afirmând că Beijingul a avut o reacție măsurată și nu și-a anulat pregătirile pentru vizita lui Trump. „Acest lucru arată clar dorința Beijingului de a nu provoca și de a nu închide ușile”, au adăugat ei. China, au spus ei, dorea în continuare să mențină comunicarea deschisă cu Washingtonul și să evite provocările inutile – o abordare semnificativ diferită de cea a Rusiei.

Latura umană

Parteneriatul este adesea discutat prin prisma geopoliticii și a securității, dar un alt factor cheie este profunzimea legăturilor dintre oamenii celor două societăți.

De la vârf în jos, Putin și Xi au încercat să proiecteze o prietenie de neegalat între ei doi. Aceasta este a 25-a vizită a lui Putin în China, iar birocrații ruși vor interacționa probabil mai mult cu omologii lor chinezi decât cu oficialii din alte țări.

În ciuda camaraderiei la cele mai înalte niveluri politice, Charles Parton, un fost diplomat britanic în China, este sceptic în privința afinității culturale naturale dintre chinezii și rușii obișnuiți.

„Vor chinezii să studieze la Moscova, să se stabilească la Moscova și să cumpere apartamente la Moscova? Nu.” El crede că, dacă ar avea de ales, rușii ar prefera să investească în Occident și să cumpere apartamente în Paris, Londra sau Cipru, mai degrabă decât, să zicem, la Beijing.

Nu toată lumea este de acord. Gabuev susține că contactele interumane cresc rapid, impulsionate parțial de sancțiunile occidentale și de politicile europene mai stricte privind vizele, care îi împing pe ruși spre China.

A devenit mult mai ușor pentru ruși să călătorească în China. Un regim reciproc de liberă circulație înseamnă că, în doar câteva ore, se poate lua oricare dintre numeroasele zboruri zilnice de la Moscova către marile orașe chineze.

Rușii folosesc din ce în ce mai mult telefoane chinezești și conduc mașini chinezești, mai ales în urma sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.

„Așadar, interconectarea, călătoriile fără viză și ușurința plăților și a navigării fac ca China să fie mult mai aproape decât era înainte”, spune Gabuev. „Iar toate programele de schimb, bursele și programele comune de cercetare apropie cele două societăți.”

Deși dezechilibrul crescând în relația dintre Moscova și Beijing reprezintă o slăbiciune pe termen lung, orice previziuni privind un colaps par exagerate, cel puțin pe termen scurt.

În ciuda diferențelor dintre cele două părți, Lo spune: „Parteneriatul sino-rus rămâne rezistent. Ambele părți recunosc că este prea important pentru a eșua, mai ales având în vedere că nu există alternative viabile la continuarea cooperării.”

