Problema cu dinamica este că se comportă ca un pendul. Ucraina descoperă acest lucru acum, pe măsură ce Rusia inversează balanța în favoarea sa, exploatând punctul de strangulare al aprovizionării cu rachete PAC-3 din partea Occidentului și înclinând balanța războiului cu lovituri adânci în favoarea sa, comentează TVP World.

Ucraina a petrecut ultimele luni folosind drone ieftine cu rază lungă de acțiune pentru a lovi rafinăriile rusești și rutele de aprovizionare către Crimeea ocupată. Kievul putea ataca sursele de venit și logistica care susțin războiul lui Putin fără a încerca să riposteze rachetă cu rachetă împotriva Rusiei. În Ucraina se simțea un optimism palpabil, deoarece părea că se întorcea o pagină în război.

Contraatac

Aceste atacuri continuă, dar Moscova a răspuns cu atacuri balistice mai intense asupra orașelor ucrainene, a infrastructurii energetice și a instalațiilor legate de campania de la Kiev. În timpul atacului din noaptea de 31 iulie–1 august, Rusia a lansat 35 de rachete, inclusiv 27 de rachete balistice sau de tip balistic, alături de 185 de drone. Ucraina a interceptat doar o singură rachetă balistică. Zece persoane au fost ucise, iar șapte cartiere din Kiev au suferit pagube.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că echipajele sistemelor Patriot au epuizat stocul de interceptori capabili să oprească atacul. „Fiecare lot de interceptori de rachete balistice salvează viețile poporului nostru”, a spus el.

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Cifrele din iulie indică o schimbare clară de strategie. Rusia a lansat în continuare aproximativ 4.600 de drone de tip Shahed și momeală, cu aproximativ 20% mai puține decât în iunie. De asemenea, a lansat aproximativ 376 de rachete, mai mult decât dublul totalului din iunie, inclusiv un număr estimat la 126 de arme balistice sau de tip balistic.

Dronele rămân parte integrantă a strategiei. Acestea aglomerează cerul, expun radarele și consumă rachetele de interceptare mai ieftine înainte ca rachetele cele mai rapide să atace țintele selectate.

Marea problemă a Kievului

Marea problemă pentru Ucraina este că Rusia își poate reface stocul de arme balistice mai repede decât fabricile occidentale pot înlocui rachetele de interceptare PAC-3 necesare pentru a le opri. Acest lucru îi oferă lui Vladimir Putin o fereastră de oportunitate pentru a provoca daune statului ucrainean dincolo de linia frontului, pe care armata sa a avut dificultăți în a o avansa.

Arsenalul Moscovei

Ucraina se confruntă cu un arsenal redutabil, întrucât Rusia combină mai multe tipuri de arme în aceste raiduri. Racheta Iskander-M transportă o încărcătură explozivă de aproximativ o jumătate de tonă și manevrează pe măsură ce se apropie de țintă. De asemenea, Rusia pare să fi îmbunătățit modul în care racheta atacă, făcând mai dificilă calcularea coliziunii directe cu interceptorul PAC-3.

Rachetele Kinzhal lansate din aer atacă obiective puternic apărate. Rusia lansează, de asemenea, rachete Zircon și rachete de apărare aeriană S-300 sau S-400 adaptate pentru atacuri la sol. Rachetele nord-coreene KN-23 și KN-24 completează stocurile Moscovei.

Rachetele de croazieră Kh-101, Kalibr și Iskander-K se apropie pe traiectorii mai puțin previzibile, în timp ce rachetele Shahed, Geran și momealele ieftine Gerbera sporesc numărul total al amenințărilor. Ucraina trebuie să rezolve simultan mai multe probleme legate de interceptare.

Cifre de producție

Serviciile de informații militare ucrainene estimează că Rusia poate produce lunar aproximativ 50 de rachete Iskander-M, în jur de cinci rachete Kinzhal și până la 40 de rachete S-300 sau S-400 modificate. Acestea estimează că Moscova poate lansa până la 100 de arme balistice sau de tip balistic pe lună fără a-și reduce stocurile.

Aceasta înseamnă că Rusia poate susține probabil două salve de câte 30-40 de astfel de arme în fiecare lună, păstrând în același timp suficiente pentru atacuri de amploare mai redusă. Sunt posibile trei atacuri la scară largă atunci când apelează la rezerve sau primește rachete suplimentare din Coreea de Nord. Cele 126 de lansări estimate pentru luna iulie sugerează că Rusia și-a intensificat utilizarea armelor balistice pe fondul deficitelor de apărare aeriană ale Ucrainei.

Racheta pe care Ucraina nu o poate înlocui

PAC-3 MSE este interceptorul-cheie pe care Ucraina se bazează împotriva celor mai dificile ținte balistice. Acesta folosește un căutător radar pentru a se ghida către focosul inamic. Modelul mai mare, PAC-2 GEM-T, nu este proiectat să contracareze în același mod rachetele balistice manevrabile, precum Iskander și Kinzhal. Acesta detonează în apropierea țintei și folosește fragmente împotriva aeronavelor, rachetelor de croazieră și a unor rachete balistice tactice. GEM-T eliberează rachetele PAC-3, aflate în cantități limitate, pentru a fi folosite împotriva rachetelor Iskander și Kinzhal, deși nu le poate înlocui pe deplin.

Lockheed Martin a livrat 620 de rachete interceptoare PAC-3 MSE în 2025, adică aproximativ 52 pe lună, pentru Statele Unite și clienți străini. În prezent, Rusia ar putea lansa aproximativ de două ori mai multe rachete balistice sau de tip balistic doar împotriva Ucrainei. Deficitul este agravat și mai mult de faptul că echipajele sistemului Patriot pot lansa două sau chiar trei rachete interceptoare asupra unei singure rachete, pentru a crește probabilitatea de distrugere.

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Producția nu poate fi extinsă peste noapte. Producția de rachete PAC-3 MSE depinde de sisteme de ghidare specializate, motoare de rachetă, muncitori calificați, lanțuri de aprovizionare reziliente și procese de certificare. Lockheed Martin intenționează să crească capacitatea anuală de producție a rachetelor PAC-3 MSE de la aproximativ 600 la 2.000, în cadrul unui acord pe șapte ani, așa că acest lucru nu va rezolva nevoile imediate ale Ucrainei.

CSIS estimează că stocurile americane de rachete de interceptare Patriot au scăzut sub 1.000, iar cheltuielile din timpul războiului cu Iranul au redus și mai mult stocurile. Washingtonul trebuie, de asemenea, să mențină aprovizionarea propriilor forțe și a aliaților săi din Orientul Mijlociu, ceea ce creează o constrângere suplimentară asupra cantităților care pot fi redirecționate către Ucraina. Chiar și în rândul partenerilor europeni, stocurile sunt limitate. Polonia, de exemplu, a transferat mai multe rachete interceptoare Patriot către Kiev, dar trebuie să păstreze un număr suficient pentru propria apărare aeriană.

Germania nu este soluția

Dar cum rămâne cu Germania, care deține o licență pentru producerea rachetelor Patriot? Noua sa unitate de producție va fabrica rachete PAC-2 GEM-T. Germania, Țările de Jos, România și Spania au comandat până la 1.000 de rachete, producția urmând să înceapă în Germania până la sfârșitul anului 2026, iar livrările fiind programate în perioada 2027–2033. PAC-2 și PAC-3 nu sunt pur și simplu versiuni ale aceleiași rachete: ele utilizează sisteme de propulsie, sisteme de ghidare și mecanisme de distrugere diferite. PAC-2 GEM-T folosește o încărcătură explozivă de tip fragmentare, în timp ce PAC-3 este un interceptor de tip „hit-to-kill” (distrugere prin impact) substanțial diferit, dotat cu un sistem activ de ghidare radar și motoare de control al atitudinii. În consecință, o linie de producție PAC-2 GEM-T nu poate trece pur și simplu la producția de rachete PAC-3.

O altă opțiune ar fi ca Ucraina să-și producă propriile rachete de interceptare PAC-3. Donald Trump i-a spus lui Zelenski la summitul NATO de la Ankara că Ucraina ar putea primi o licență pentru fabricarea rachetelor de interceptare Patriot. Trei săptămâni mai târziu, el și-a retras angajamentul. „Nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre asta”, a spus el, invocând îngrijorări că tehnologia ar putea ajunge în mâini nepotrivite.

Cu toate acestea, chiar și o licență fermă ar fi de puțin ajutor în această iarnă. Ucraina ar avea nevoie de fabrici protejate, echipamente importate, furnizori certificați și ingineri instruiți. Ambasadoarea ucraineană în exercițiu, Olha Stefanishina, a declarat că procesul ar putea dura între 12 luni și cinci ani. „Pentru această iarnă, avem nevoie de rachete”, a spus ea.

Răspunsul Europei vine după această iarnă

Ucraina și alte nouă țări europene au lansat, pe 13 iulie, Coaliția Integrată împotriva Rachetelor Balistice, cu scopul de a construi un sistem comun de apărare împotriva unor arme precum rachetele rusești „Iskander” și „Kinzhal”.

Proiectul său emblematic este „Freyja”, un sistem coordonat de Ucraina, construit în jurul interceptorului FP-7.X al companiei Fire Point și menit să integreze radare europene, sisteme de ghidare și tehnologie de comandă și control. Treisprezece parteneri industriali sunt deja implicați, iar Fire Point își propune să realizeze prima interceptare balistică reușită până la jumătatea anului 2027 și, în cele din urmă, să producă fiecare rachetă la un cost sub 1 milion de euro.

Valoarea sa constă în reducerea dependenței de interceptorii americani PAC-3. Sistemul nu poate proteja orașele ucrainene în contextul actualei penurii, deoarece Freyja trebuie încă să demonstreze că poate lovi o rachetă balistică în zbor.

Pericolul imediat constă în ceea ce poate lovi Rusia înainte ca aceste planuri să se concretizeze. O rachetă balistică a distrus fabrica Terminal Autonomy din Kiev în luna iulie. Compania înregistrată în SUA produce dronele AQ-400 Scythe și AQ-100 Bayonet, concepute să funcționeze în condițiile războiului electronic rus.

Moscova a revendicat, de asemenea, atacuri asupra fabricilor de drone din Kiev, asupra instalațiilor de producție a motoarelor din Lviv și asupra bazelor de rachete „Flamingo” și „Neptune” din vestul Ucrainei. Dovezile independente nu au confirmat lista completă prezentată de aceasta.

Ucraina și-a dispersat o mare parte din activitatea de asamblare a dronelor în fabrici și ateliere de mici dimensiuni. Punctele sale vulnerabile majore sunt motoarele, explozivii, sistemele electronice de ghidare, motoarele rachetelor, echipamentele de testare, energia electrică și inginerii capabili să lucreze cu acestea. Acestea sunt mai greu de înlocuit.

Ce poate face Ucraina?

Cea mai rapidă modalitate de a reduce amenințarea balistică este distrugerea rachetelor înainte de lansare. Aceasta înseamnă atacuri susținute asupra lansatoarelor Iskander, depozitelor de stocare, aerodromurilor utilizate de avioanele MiG-31K și rutelor de transport pe care armele sunt transportate către Ucraina. Kievul ar trebui să continue să lovească fabrici precum cea de la Votkinsk, care produce rachete Iskander, alături de fabricile care produc motoare de rachetă, sisteme electronice de ghidare și componente pentru lansatoare.

Pe teritoriul propriu, Ucraina trebuie să-și disperseze operațiunile de asamblare, să-și dubleze utilajele de neînlocuit, să ascundă producția sensibilă și să-și protejeze inginerii. Apărarea aeriană ar trebui să devină mai selectivă: sisteme mai ieftine împotriva dronelor și rachetelor de croazieră, sistemul PAC-3 fiind rezervat amenințărilor balistice.

Împreună, aceste măsuri înseamnă că fiecare lansator scos din funcțiune și fiecare întârziere a producției reduc cererea pentru interceptorul pe care Ucraina nu îl poate încă înlocui.

Editor : Sebastian Eduard