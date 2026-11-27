Lista Studenților din Serbia, care a câștigat alegerile parlamentare de luna trecută, a anunțat, vineri, că l-a nominalizat pe profesorul de chimie Radomir Saicici drept candidat pentru alegerile prezidențiale din 27 decembrie, informează DPA.

Saicici, în vârstă de 65 de ani, este membru al Academiei Sârbe de Științe și Arte și deține un loc în parlamentul nou ales ca reprezentant al Listei Studenților.

Mișcarea, care a apărut în urma manifestațiilor anticorupție care au cuprins țara în urma prăbușirii fatale din 2024 a copertinei unei gări din orașul Novi Sad, are o majoritate absolută în parlament.

Vorbind la o conferință de presă televizată la Belgrad, Saicici a declarat că mișcarea trebuie acum să acorde prioritate consolidării statului de drept și combaterii corupției.

„Acum avem șansa de a transforma libertatea pentru care am luptat într-o schimbare durabilă”, a spus el.

El a acuzat guvernul demisionar, condus de fostul președinte Aleksandar Vucici, că continuă să „submineze statul nostru”. „Regimul”, a completat el, i-a etichetat pe studenții și elevii care cereau răspundere drept „dușmani ai statului”.

Vu cici sprijină boicotul alegerilor prezidențiale

Partidul Progresist Sârb al lui Vucici nu a numit încă un candidat pentru alegerile prezidențiale. Acesta are interzis prin Constituție să ocupe funcția după ce a îndeplinit două mandate de președinte.

Vucici, care s-a confruntat cu critici din cauza stilului său de guvernare din ce în ce mai autoritar, a demisionat din funcția de președinte pe 27 septembrie, în speranța de a deveni prim-ministru dacă partidul său avea să câștige alegerile din 25 octombrie.

El a cerut boicotarea alegerilor prezidențiale, deși inițial nu era clar dacă partidul său va susține această mișcare.

Conform legislației sârbe, candidații la președinție trebuie să depună cel puțin 10.000 de semnături de susținere validate cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua alegerilor, înainte ca comisia electorală să le aprobe candidaturile.

Editor : Ș.R.