Lituania a condamnat la închisoare un ucrainean care a încercat să incendieze un magazin Ikea. Rusia nu e străină de acțiunile lui

O instanţă lituaniană l-a condamnat luni la trei ani şi patru luni de închisoare pe un cetăţean ucrainean care a încercat în 2024 să incendieze un magazin Ikea din Vilnius, informează AFP.

Daniil Bardadim a fost considerat vinovat de un „act de terorism constând în incendierea unui centru comercial”. La 8 mai 2024, când a plasat o încărcătură explozivă în magazin, el avea 17 ani.

Tânărul ucrainean a mai fost condamnat şi pentru o „tentativă de atac terorist” la Siauliai, în nordul Lituaniei, unde este situată o bază aeriană a NATO, a precizat la pronunţarea sentinţei judecătoarea Sonata Raupenaite-Lekarauskiene de la tribunalul districtual din Vilnius.

Alte infracţiuni reţinute de instanţă au fost şi „instruirea în scopuri teroriste, deplasarea la Riga (capitala Letoniei - n. red.) în scopuri teroriste şi posesia de explozibili”, notează AFP, citată de Agerpres.

Procurorul Tomas Uldukis a susţinut că Rusia ştia despre intenţiile lui Bardadim, care a acţionat „în interesul unui serviciu de informaţii militare” străin. Procuratura a afirmat că ucraineanului i se promisese un automobil şi o primă de 10.000 de euro.

Susţinătoare ferme ale Ucrainei, Lituania şi celelalte două republici baltice foste sovietice - Letonia şi Estonia, precum şi Polonia, acuză Moscova de organizarea unor acţiuni de sabotaj împotriva lor din februarie 2024, când Rusia a invadat Ucraina.

