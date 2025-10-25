Live TV

Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus

Data publicării:
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aeroport
Foto: Profimedia Images

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie, relatează Reuters, scrie News.ro.

Traficul aeroportuar a fost suspendat până la ora 2 dimineaţa (23:00 GMT), a precizat NCMC.

Aviaţia europeană a fost perturbată în mod repetat în ultimele săptămâni din cauza apariţiei dronelor şi a altor incursiuni aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Munchen şi din regiunea baltică.

Lituania susţine că baloanele sunt trimise de contrabandişti care transportă ţigări de contrabandă, dar îl acuză şi pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukashenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, că nu opreşte această practică.

Comisia Naţională de Securitate a Lituaniei se va reuni săptămâna viitoare pentru a evalua situaţia, a anunţat premierul Inga Ruginiene.

 

