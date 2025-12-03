Live TV

Lituania acceptă jumătate dintre migranţii relocaţi de UE. Pentru restul cotei va plăti o contribuţie financiară

Guvernul lituanian a decis miercuri că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al Uniunii Europene pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service (BNS), citat de Xinhua.

„Propunem un model proporţional care demonstrează solidaritatea Lituaniei ca stat membru al UE, arătând astfel recunoştinţă pentru ajutorul pe care l-am primit atunci când ne-am confruntat cu fluxuri mari de migraţie instrumentalizată”, a declarat ministrul de interne Vladislav Kondratovic în cadrul unei şedinţe a guvernului de la Vilnius.

Lituania va începe să îndeplinească acest angajament din iunie 2026.

În conformitate cu Pactul privind migraţia şi azilul adoptat în mai 2024, Lituania are obligaţia de a primi în fiecare an aproximativ 158 de migranţi care sosesc în UE sau de a vărsa o contribuţie financiară în valoare de 3,28 milioane de euro (3,8 milioane de dolari).

Contribuţiile finale ale statelor membre vor fi stabilite odată ce Consiliul European va adopta definitiv decizia, a indicat Ministerul lituanian de Interne. Potrivit lui Kondratovic, cota Lituaniei ar putea fi mai mică decât se estimase anterior.

Lituania, potrivit aceluiaşi minister, va primi 10.000 de euro din Fondul UE pentru azil, migraţie şi integrare pentru fiecare persoană relocată, notează Xinhua, citată de Agerpres.

Din moment ce Vilnius ar urma să contribuie financiar din 2027 la Pactul privind migraţia, aceasta ar însemna că fondurile aferente ar trebui incluse în bugetul naţional pe anul viitor, notează BNS.

Această republică de la Marea Baltică a fost întotdeauna precaută în privinţa acceptării migranţilor.

În luna octombrie, Departamentul pentru Migraţie de la Vilnius a comunicat că peste 211.000 de cetăţeni străini cu permise de şedere valabile erau înregistraţi în Lituania.

