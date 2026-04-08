Analiștii din cadrul Departamentului de Comunicare Strategică al Forțelor Armate Lituaniene au declarat că statele ostile își intensifică activitățile de dezinformare îndreptate împotriva Lituaniei și a aliaților săi.

Conform Delfi, experții au afirmat că declarațiile făcute de oficialii ruși în ultimele zile și care apar în spațiul public fac parte dintr-un atac coordonat menit să influențeze opinia publică.

Reprezentanții armatei lituaniene au declarat că unul dintre obiectivele principale ale acestei campanii este intimidarea societății.

În ultimele zile, regimurile din Rusia și Belarus au răspândit în mod activ afirmații înșelătoare potrivit cărora statele baltice ar fi decis să permită Ucrainei să-și folosească spațiul aerian pentru atacuri cu drone împotriva Rusiei.

Armata lituaniană a declarat că astfel de afirmații sunt răspândite pe rețelele de socializare și repetate în declarațiile oficialilor, ceea ce sugerează o operațiune coordonată de Kremlin.

Scopul acestor tactici, au spus analiștii, este de a slăbi voința de rezistență a oamenilor, de a reduce ajutorul acordat Ucrainei și de a submina sprijinul pentru apărare.

Analiștii din cadrul Departamentului de Comunicare Strategică al Forțelor Armate Lituaniene monitorizează constant spațiul informațional, evaluează acțiunile statelor ostile și încearcă să sporească reziliența societății la amenințările informaționale.

