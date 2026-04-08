Lituania afirmă că Rusia își intensifică operațiunile de dezinformare. „Un atac coordonat menit să influențeze opinia publică”

Analiștii din cadrul Departamentului de Comunicare Strategică al Forțelor Armate Lituaniene au declarat că statele ostile își intensifică activitățile de dezinformare îndreptate împotriva Lituaniei și a aliaților săi.

Conform Delfi, experții au afirmat că declarațiile făcute de oficialii ruși în ultimele zile și care apar în spațiul public fac parte dintr-un atac coordonat menit să influențeze opinia publică.

Reprezentanții armatei lituaniene au declarat că unul dintre obiectivele principale ale acestei campanii este intimidarea societății.

În ultimele zile, regimurile din Rusia și Belarus au răspândit în mod activ afirmații înșelătoare potrivit cărora statele baltice ar fi decis să permită Ucrainei să-și folosească spațiul aerian pentru atacuri cu drone împotriva Rusiei.

Armata lituaniană a declarat că astfel de afirmații sunt răspândite pe rețelele de socializare și repetate în declarațiile oficialilor, ceea ce sugerează o operațiune coordonată de Kremlin.

Scopul acestor tactici, au spus analiștii, este de a slăbi voința de rezistență a oamenilor, de a reduce ajutorul acordat Ucrainei și de a submina sprijinul pentru apărare.

Analiștii din cadrul Departamentului de Comunicare Strategică al Forțelor Armate Lituaniene monitorizează constant spațiul informațional, evaluează acțiunile statelor ostile și încearcă să sporească reziliența societății la amenințările informaționale.

 

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Viktor Orban
Orban confirmă discuția cu Putin și îl atacă pe premierul Poloniei: „Tu ce ai făcut pentru pace?”
drone Shahed
Alerte în județul Tulcea. Două avioane militare mobilizate, 17 ținte aeriene urmărite aproape de graniță. Anunțul MApN
rafinăria de la Provorsk
Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare, ștergând într-o săptămână un profit de 1 miliard de dolari din petrol
JD Vance Attends Viktor Orban's Rally In Budapest
„Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
În plin succes al misiunii Artemis 2 a NASA, Rusia își amână fără explicații cele trei misiuni pe Lună pe care le avea în plan
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev.
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori...
Benjamin Netanyahu
Netanyahu, marginalizat în decizia lui Trump privind armistițiul din...
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme...
Ultimele știri
Protest spontan al minerilor din Vulcan, Lupeni şi Livezeni: ce nemulțumiri au
Trei sferturi dintre români spun că vor merge la slujba de Înviere. Un procent similar spun că vor petrece Paştele acasă (sondaj)
Viktor Orban: „Ne pregătim să câştigăm alegerile”. Premierul spune că ar prefera o „majoritate bătrânească” 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detaliile care arătau că nu mai avea...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
“Iartă-mă, nea Mircea!” Marius Şumudică rememorează cu lacrimi în ochi un episod neştiut: “M-a schimbat şi...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de UEFA, a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Prima bancă a virat deja pensia pe card. La ce oră primesc banii ceilalți 2.600.000 de pensionari?
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente. Semnalul de alarmă tras de cercetători
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...