Live TV

Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare

Data actualizării: Data publicării:
tanc
REUTERS/Ints Kalnins

Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP.

„Bugetul pe 2026 va consacra 5,38% din PIB pentru apărare, o cifră record”, a declarat presei şefa guvernului cu prilejul anunţării proiectului de buget, care urmează să fie prezentat parlamentului, scrie Agerpres.

Această creştere a cheltuielilor militare se datorează deteriorării situaţiei de securitate din regiune, pe flancul estic al NATO, în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, Vilnius temându-se să devină una dintre următoarele ţinte ale Moscovei.

Creşterea, ce răspunde cerinţelor Alianţei Nord-Atlantice, este de asemenea în conformitate cu anunţurile anterioare ale noii coaliţii de guvernământ din Lituania, care a promis că va „consacra nu mai puţin de 5% din PIB” cheltuielilor pentru apărare. Anul acesta, ţara baltică alocă 4,05% din PIB, sau 3,34 miliarde de euro, pentru apărare.

„Avansăm în acelaşi ritm ca vecinii şi partenerii noştri strategici, deoarece toată lumea înţelege că regiunea noastră, regiunea noastră geografică, trebuie acum să acorde o atenţie deosebită apărării”, a adăugat şefa guvernului lituanian.

Ea a precizat că nu este vorba doar de cheltuieli strict militare, ci şi de investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei.

La ultimul său summit din iunie, de la Haga, NATO a stabilit pentru cele 32 de state membre un nou obiectiv de a atinge cota de 5% până în 2035. În 2024, peste un sfert din ţările NATO au rămas sub obiectivul precedent de 2%, conform ultimelor estimări ale Alianţei Atlantice.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
Elicopter
Black Hawk a fost reinventat. Pe structura sa s-a construit o dronă...
Poliția Română
Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi...
Ultimele știri
Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European
Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Opening of the International Aerospace Exhibition ILA at Schoenefeld Airport in Berlin
Germania va staționa avioane de luptă Eurofighter în nordul Poloniei
Rămășițele pământești returnate de Hamas Israelului. Foto- IDF
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...