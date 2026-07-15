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Lituania avertizează asupra unor posibile provocări din partea Rusiei: „Am primit astfel de semnale de la serviciile de informații”

Data publicării:
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei Foto: Profimedia Images
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Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, afirmă că informațiile serviciilor secrete indică faptul că Rusia ar putea planifica provocări în Polonia sau în țările baltice, menite să testeze unitatea NATO, relatează Reuters și LRT.

Într-un interviu acordat agenției BNS și publicat miercuri, Nauseda a confirmat informațiile apărute recent în presa străină, potrivit cărora Moscova s-ar putea pregăti să lanseze atacuri limitate împotriva infrastructurii critice din regiune, folosind fie mijloace convenționale, fie alte mijloace.

„Am primit astfel de semnale de la serviciile noastre de informații”, a declarat Nauseda. „Acestea nu indică un loc sau un moment anume, deoarece acest lucru este pur și simplu imposibil de stabilit. Este posibil ca partea adversă să nu-și fi finalizat încă procesul de planificare, iar noi să avem cunoștință doar de planul în sine sau de obiectivul urmărit”.

„Așadar, da, nu pot nega că dispunem de astfel de informații și că acestea se referă la operațiuni cinetice – nu la scară largă, ci la operațiuni cinetice țintite, care, foarte probabil, vor viza infrastructura critică”, a adăugat el.

Președintele lituanian nu a prezentat dovezi care să susțină această evaluare și nici nu a identificat potențiale ținte.

Potrivit lui Nauseda, Lituania a consolidat recent protecția infrastructurii sale critice din domeniul transporturilor și al energiei, ca răspuns la această amenințare. El a afirmat că autoritățile se pregătesc pentru o gamă largă de posibile atacuri care ar putea perturba funcționarea infrastructurii cheie.

„Orice ar putea împiedica funcționarea acestor instalații este important, deoarece ele sunt esențiale nu doar în sine, ci și pentru că asigură funcționarea întregului sistem, în special sincronizarea noastră cu rețeaua electrică continentală europeană”, a declarat Nauseda.

Lituania — stat membru al NATO care are granițe terestre cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliat al Moscovei — și-a triplat cheltuielile pentru apărare de la invazia Rusiei în Ucraina. Polonia, țară vecină, a declarat la începutul acestei luni că agențiile de informații occidentale erau îngrijorate de riscul unor atacuri rusești împotriva teritoriului său și a statelor baltice.

Țările NATO situate de-a lungul flancului estic al alianței au avertizat în repetate rânduri cu privire la un risc crescut de sabotaj și operațiuni hibride din partea Rusiei, de când Moscova a lansat invazia.

Totuși, Moscova a negat în mod constant acuzațiile privind planificarea sau comiterea de acte de sabotaj și alte atacuri împotriva unor țări din afara Ucrainei, afirmând că astfel de informații fac parte dintr-o campanie de propagandă anti-rusă.

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Editor : A.M.G.

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