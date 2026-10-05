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Lituania avertizează că un milion de refugiați ar putea fugi în Polonia în cazul unui atac al Rusiei

Data publicării:
Political map of Lithuania, located in northeastern Europe along the Baltic Sea, European Union
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Se așteaptă atacuri hibride, nu un război iminent

Lituania a declarat că până la un milion de persoane ar putea căuta refugiu în Polonia în cazul unui atac al Moscovei asupra statelor baltice, în timp ce cei doi aliați NATO lucrează la planuri pentru o eventuală evacuare în masă, scrie TVPWorld.

Ministrul lituanian de Interne, Martynas Katelynas, a declarat luni că Varșovia și Vilnius au început „lucrări intense” la planurile de evacuare transfrontalieră, inclusiv puncte alternative de trecere a frontierei și centre de primire.

El a precizat că se pregătește un centru special de primire în orașul lituanian Lazdijai, situat lângă granița cu Polonia, pentru a face față unui eventual aflux.

„Acest punct de trecere a frontierei, care ne leagă de Polonia, este destinat să găzduiască aproximativ un milion de refugiați, și poate chiar mai mulți”, a declarat Katelynas după întâlnirea cu ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, la graniță.

Declarațiile vin în urma unor exerciții la nivel național în Lituania, care au testat procedurile de evacuare, infrastructura de frontieră și logistica.

Aproximativ 20 de oficiali polonezi au participat la exerciții, axate parțial pe „Coridorul Suwałki”, de importanță strategică, coridorul îngust care leagă Polonia de Lituania între exclava rusă Kaliningrad și Belarus, aliat al Moscovei.

Acest coridor a fost considerat de mult timp vulnerabil în cazul unui potențial conflict între Rusia și NATO, deoarece reprezintă singura legătură terestră a statelor baltice cu restul teritoriului NATO.

Se așteaptă atacuri hibride, nu un război iminent

Planificarea nu înseamnă că oficialii prevăd un război iminent. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat recent că Rusia nu dispune în prezent de capacitatea necesară pentru un atac major asupra NATO, sugerând că forțele sale sunt blocate în Ucraina.

Cu toate acestea, el a îndemnat aliații să rămână vigilenți împotriva unor posibile provocări și atacuri hibride, adăugând: „Rusia ar putea acționa mai agresiv decât o face deja.”

Katelynas a declarat luni că Polonia și statele baltice trebuie să vorbească cu o singură voce în fața amenințării reprezentate de Rusia.

„Polonia și Lituania sunt ca frații, ca surorile care se susțin reciproc și vor continua să se susțină reciproc”, a adăugat el.

Editor : M.C

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