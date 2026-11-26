Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a cerut Uniunii Europene să desemneze serviciul rus de informaţii militare GRU ca organizaţie teroristă, invocând un număr tot mai mare de atacuri şi acte de sabotaj, relatează joi agenţia dpa, potrivit Agerpres.

GRU (Direcţia Principală de Informaţii a Statului Major General al Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse) terorizează societăţile europene, factorii de decizie şi persoanele individuale, a declarat ministrul lituanian pentru ziarul german Welt. El a argumentat că serviciile de informaţii din Lituania au identificat autorii unor operaţiuni, iar tribunale din această ţară au anunţat deja sentinţe în astfel de cazuri.

Şeful diplomaţiei lituaniene a cerut Germaniei să procedeze la fel, amintind de drona explozivă găsită în august în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, care este un centru pentru transporturi militare.

Cinci bărbaţi sunt în prezent judecaţi în Lituania pentru terorism, fiind acuzaţi că ar fi expediat colete ce conţineau dispozitive explozive artizanale. Autorităţile lituaniene afirmă că presupun că aceste operaţiuni au fost organizate de persoane care ar fi avut legături cu GRU, la fel şi altele inculpate pentru tentative de incendiere şi vandalism.

Rusia trebuie să înţeleagă că acţiunile sale împotriva ţărilor occidentale nu mai sunt doar război hibrid, ci echivalează cu un război neconvenţional, care ar putea atinge pragul dincolo de care statele NATO ar putea cere activarea Articolului 5 din Tratatul Alianţei, în virtutea căruia un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor, obligând aliaţii să ofere asistenţă, a indicat acelaşi ministru lituanian.

Lituania este o susţinătoare îndârjită a Ucrainei în războiul cu Rusia, conflict în care serviciile secrete ucrainene, respectiv serviciul de securitate SBU şi cel de informaţii militare GUR, au un rol esenţial în organizarea operaţiunilor de sabotaj şi a asasinatelor împotriva unor responsabili ruşi în spatele frontului şi pe teritoriul Rusiei.

Editor : C.L.B.