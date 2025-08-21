Live TV

Lituania este gata să trimită trupe și echipamente în Ucraina, pentru o misiune de menținere a păcii

Data actualizării: Data publicării:
Lithuanian soldiers march during the inauguration of the German Brigade' ceremony. The German 45th Armored Brigade "Lithuania" was officially inaugurated at a ceremony held at Cathedral Square in Vilnius, with the participation of German Federal Chancello
Militari lituanieni. Foto: Profimedia
Din articol
Lituania promite trupe și echipamente Trimisul lui Trump ia în considerare o protecție „similară NATO”

Lituania este pregătită să contribuie cu trupe la orice misiune de menținere a păcii în Ucraina, a declarat președintele țării baltice, în contextul continuării discuțiilor privind potențialele garanții de securitate în cazul unui acord de pace. Țările occidentale iau în considerare posibilitatea trimiterii de forțe de menținere a păcii în Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice pentru soluționarea conflictului dintre Moscova și Kiev, care durează de trei ani, scrie TVPWorld.

Noua inițiativă vine după ce președintele american Donald Trump i-a primit luni la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, ocazie cu care a declarat că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei în cadrul oricărui acord de încheiere a războiului.

Cu toate acestea, el a exclus ulterior trimiterea de trupe americane în Ucraina, adăugând însă că SUA ar putea furniza sprijin aerian în cadrul unui acord viitor. 

Lituania promite trupe și echipamente

Într-un interviu televizat miercuri, președintele lituanian Gitanas Nausėda a declarat că țara sa este pregătită să contribuie atât cu trupe, cât și cu echipamente la orice misiune de menținere a păcii condusă de Europa în Ucraina.

„Suntem gata să contribuim cu cât de multe trupe permite Parlamentul pentru menținerea păcii, precum și cu echipament militar”, a declarat Nausėda pentru postul comercial TV3. 

Cu toate acestea, el a subliniat că este prea devreme pentru a discuta despre trimiterea de soldați, adăugând că „poate vor fi necesare alte lucruri din partea noastră” în cadrul participării la așa-numita „Coaliție a Voinței”.

„Coaliția Voinței” este un grup de cel puțin 33 de țări, inclusiv România – format în martie anul acesta – care s-au angajat să sprijine Ucraina în afara cadrelor existente, precum NATO sau UE. 

Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, a declarat că țara sa ar putea contribui cu resurse de supraveghere aeriană și maritimă la orice misiune de menținere a păcii, în funcție de nevoile generale și cu condiția ca acest lucru să se poată face în condiții de siguranță.

Trimisul lui Trump ia în considerare o protecție „similară NATO”

Kievul și aliații săi europeni au insistat în repetate rânduri pentru garanții solide de securitate în orice acord de pace, afirmând că acestea sunt esențiale pentru a descuraja Rusia, care a anexat Peninsula Crimeea în 2014 și a lansat o invazie pe scară largă în 2022. 

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, a declarat că SUA ar putea oferi Ucrainei „protecție similară NATO”, adăugând că Moscova pare deschisă la un astfel de aranjament.

El a sugerat că garanții de securitate de o asemenea amploare ar putea fi oferite în locul aderării la NATO, la care Putin s-a opus în mod constant.

Între timp, șefii de stat major ai NATO au ținut miercuri un summit virtual pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. La reuniune a participat pentru prima dată generalul american Alexus Grynkewich, noul comandant al forțelor NATO în Europa.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful comitetului militar al NATO, a declarat că discuțiile au fost „excelente” și „sincere”.

„În ceea ce privește Ucraina, ne-am confirmat sprijinul. Prioritatea rămâne o pace justă, credibilă și durabilă”, a scris el pe platforma de socializare X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
guvernul bolojan
2
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
3
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost făcut marele anunț
Digi Sport
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost făcut marele anunț
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
De ce este crucială regiunea Donețk pentru apărarea Ucrainei? Putin...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul discută azi proiectul privind plata pensiilor private. În ce...
gefgvfgvf
Primarul din Mangalia a fost reținut de DNA. Cristian Radu e...
parinti
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau...
Ultimele știri
LOTO – Joi, 21 august 2025: Premii substanțiale la două jocuri. Report mare și la Noroc
JD Vance spune că Europa trebuie să-şi asume cea mai mare parte a sarcinii pentru securitatea Ucrainei: „Este continentul lor”
Europa adoptă tactica lui Putin în negocierile cu Trump pentru pace în Ucraina. „Îl va obliga să acționeze”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă, probabil Shahed”, iar exploziile au avariat câteva case. „O provocare a Rusiei”
Concept of common border Russia and Belarus. Fence separating from European countries NATO Latvia Lithuania and Estonia. Close up picture on a colorfu
„Linia de apărare baltică”. Cum își fortifică Lituania granițele pentru descurajarea Rusiei: mine, poduri temporare, „dinți de dragon”
Rome, Italy. 10 July, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, shakes hands with Italian Prime Minister Giorgia Meloni, right, after a press conference following the meeting of the Coalition of the Willing, July 10, 2025 in Rome, Italy. The tw
Liderii europeni analizează un plan pentru Ucraina. Aliații, obligați să reacționeze în 24 de ore în cazul unui atac rusesc (Bloomberg)
Sistem Patriot
Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina
Rusia casă de schimb
Războiul din Ucraina face Moscova să strângă cureaua. Economist: „Rușii nu vor mai trăi la fel de confortabil ca acum” (Reuters)
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie