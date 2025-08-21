Lituania este gata să trimită trupe și echipamente în Ucraina, pentru o misiune de menținere a păcii

Lituania este pregătită să contribuie cu trupe la orice misiune de menținere a păcii în Ucraina, a declarat președintele țării baltice, în contextul continuării discuțiilor privind potențialele garanții de securitate în cazul unui acord de pace. Țările occidentale iau în considerare posibilitatea trimiterii de forțe de menținere a păcii în Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice pentru soluționarea conflictului dintre Moscova și Kiev, care durează de trei ani, scrie TVPWorld.

Noua inițiativă vine după ce președintele american Donald Trump i-a primit luni la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, ocazie cu care a declarat că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei în cadrul oricărui acord de încheiere a războiului.

Cu toate acestea, el a exclus ulterior trimiterea de trupe americane în Ucraina, adăugând însă că SUA ar putea furniza sprijin aerian în cadrul unui acord viitor.

Lituania promite trupe și echipamente

Într-un interviu televizat miercuri, președintele lituanian Gitanas Nausėda a declarat că țara sa este pregătită să contribuie atât cu trupe, cât și cu echipamente la orice misiune de menținere a păcii condusă de Europa în Ucraina.

„Suntem gata să contribuim cu cât de multe trupe permite Parlamentul pentru menținerea păcii, precum și cu echipament militar”, a declarat Nausėda pentru postul comercial TV3.

Cu toate acestea, el a subliniat că este prea devreme pentru a discuta despre trimiterea de soldați, adăugând că „poate vor fi necesare alte lucruri din partea noastră” în cadrul participării la așa-numita „Coaliție a Voinței”.

„Coaliția Voinței” este un grup de cel puțin 33 de țări, inclusiv România – format în martie anul acesta – care s-au angajat să sprijine Ucraina în afara cadrelor existente, precum NATO sau UE.

Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, a declarat că țara sa ar putea contribui cu resurse de supraveghere aeriană și maritimă la orice misiune de menținere a păcii, în funcție de nevoile generale și cu condiția ca acest lucru să se poată face în condiții de siguranță.

Trimisul lui Trump ia în considerare o protecție „similară NATO”

Kievul și aliații săi europeni au insistat în repetate rânduri pentru garanții solide de securitate în orice acord de pace, afirmând că acestea sunt esențiale pentru a descuraja Rusia, care a anexat Peninsula Crimeea în 2014 și a lansat o invazie pe scară largă în 2022.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, a declarat că SUA ar putea oferi Ucrainei „protecție similară NATO”, adăugând că Moscova pare deschisă la un astfel de aranjament.

El a sugerat că garanții de securitate de o asemenea amploare ar putea fi oferite în locul aderării la NATO, la care Putin s-a opus în mod constant.

Între timp, șefii de stat major ai NATO au ținut miercuri un summit virtual pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. La reuniune a participat pentru prima dată generalul american Alexus Grynkewich, noul comandant al forțelor NATO în Europa.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful comitetului militar al NATO, a declarat că discuțiile au fost „excelente” și „sincere”.

„În ceea ce privește Ucraina, ne-am confirmat sprijinul. Prioritatea rămâne o pace justă, credibilă și durabilă”, a scris el pe platforma de socializare X.

