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Lituania vrea bază militară americană permanentă la granița cu Rusia și promite să plătească toate costurile

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Berlin, Germany, 05th Oct. 2026. Press conference by Federal Chancellor Friedrich Merz and the Prime Minister of the Republic of Lithuania, Mindaugas Sinkevičius. Photo: Klaus Kroenert Credit: Klaus Kroenert/Alamy Live News
Mindaugas Sinkevičius. Foto: Profimedia
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Lituania vrea ca Statele Unite să își stabilească permanent trupele pe teritoriul său și este pregătită să suporte costurile necesare. Anunțul a fost făcut de premierul Mindaugas Sinkevičius, în contextul în care țara baltică încearcă să își consolideze securitatea în apropierea Rusiei și Belarusului, relatează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că va lua în considerare cererea Lituaniei pentru instalarea unei baze permanente: „Sunt prieteni ai mei, sunt oameni minunaţi, aşadar, cu siguranţă, o vom analiza”.

Lituania, membră a UE şi NATO, se învecinează cu Rusia şi Belarus, aliatul apropiat al Moscovei. SUA menţin din 2019 în Lituania un batalion blindat cu un efectiv de aproape 1.000 de soldaţi, prin rotaţie, ceea ce înseamnă că trupele sosesc şi pleacă la câteva luni.

Premierul Sinkevicius a afirmat că a propus transformarea acestuia într-o prezenţă permanentă la o întâlnire cu trimisul lui Trump, John Coale, luna trecută, la Vilnius.

„Mă bucur că această idee este luată în serios… Aceasta este o garanţie extrem de importantă de descurajare şi securitate”, a scris Sinkevicius pe Facebook.

„Partenerii noştri trebuie doar să ia decizia politica privind staţionarea unor trupe în mod permanent, iar Lituania este pregătită să acopere costurile aferente”, a subliniat şeful executivului lituanian.

Editor : M.C

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