Lituania nu dispune de avioane de vânătoare proprii și are doar un sistem de apărare aeriană fragmentat, ceea ce face ca apărarea spațiului său aerian să fie lăsată în grija aliaților săi din NATO.

După încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești MiG-31 timp de 12 minute pe 19 septembrie, țările vecine Rusiei au început să își ajusteze protocoalele de securitate. De exemplu, parlamentul Lituaniei a decis să simplifice și să accelereze procesul decizional împotriva avioanelor rusești, permițând armatei să contracareze intrușii fără a aștepta un ordin politic.

În același timp, Lituania dispune doar de un sistem de apărare aeriană fragmentat, format din mai multe baterii NASAMS și MANPADS (și cam atât). Țara nu dispune de aviație de luptă proprie, astfel încât responsabilitatea principală pentru interceptarea violatorilor spațiului aerian revine misiunii NATO Air Policing.

În prezent, opt avioane spaniole Eurofighter Typhoon sunt dislocate pe bază de rotație la baza aeriană Šiauliai din Lituania.

În urma unei vizite comune a ministrului spaniol al Apărării, Margarita Robles, și a ministrului lituanian al Apărării, Dovilė Šakalienė, la bază, un scurt schimb de opinii a evidențiat complexitatea situației.

Potrivit Infodefensa, ministrul lituanian a declarat că i-a cerut omologului său spaniol să autorizeze piloții spanioli să doboare avioane rusești, dacă este necesar.

Cu toate acestea, când Robles a fost întrebată direct dacă ar acorda o astfel de permisiune, ea a răspuns că nu a primit niciodată o cerere oficială de extindere a misiunii de poliție aeriană și a reiterat de mai multe ori că scopul principal al NATO este descurajarea.

„E tot ce trebuie să știm despre NATO”

„Din perspectiva Defense Express, aceasta ar putea fi tot ce trebuie să știm despre NATO: în practică, orice alianță servește ca un plus, nu ca fundament al apărării naționale. De asemenea, subliniază cât de fragilă poate fi încrederea în aliați”, comentează publicația.

Măsurile concrete de consolidare a flancului estic al NATO în cadrul noii misiuni Eastern Sentinel vor fi decise abia pe 6 octombrie, în cadrul unei reuniuni a reprezentanților statelor membre.

De remarcat este faptul că poziția Spaniei în materie de apărare nu s-a schimbat nici măcar după ce avionul lui Robles a pierdut temporar navigația prin satelit în timp ce zbura în apropierea regiunii ruse Kaliningrad, aparent din cauza activității de război electronic a Rusiei.

Conform programului, Spania este responsabilă de apărarea aeriană a Balticii până în martie 2026. Actualul detașament Eurofighter își va încheia misiunea în noiembrie anul acesta, după care va fi înlocuit de avioane F/A-18.

Editor : Sebastian Eduard