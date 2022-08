Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, candidată la funcția de premier, spune că oamenii ar trebui să muncească mai mult, dacă vor o țară mai prosperă. Într-o conversație din 2019 publicată de cotidianul The Guardian, ea critica mentalitatea britanicilor la locul de muncă.

Ea a mai spus și că referendumul pentru Brexit a fost câștigat dând vina pe nedrept pe UE și pe imigranți. De fapt, Regatul Unit ar avea o problemă fundamentală cu munca.

Înregistrare apare în timp ce Liz Truss se luptă cu Rishi Sunak pentru voturile celor 200.000 de membri au partidului conservator care până pe două septembrie își vor alege noul lider.

Liz Truss, ministru de externe britanic, candidată la șefia Partidului Conservator (sursa The Guardian): "Angajații britanici produc mai puțin pe oră...

Asta e practic cultura muncii. Dacă mergi în China, e foarte diferit, îți garantez.

Există o problemă fundamentală în Marea Britanie în relația cu munca...

Dacă vrem să devenim o țară mai bogată și mai prosperă, asta trebuie să se schimbe. Dar nu cred că oamenii sunt pregătiți pentru asta

La referendum am dat vina pe Europa că ne provoacă toate aceste probleme, am dat vina pe imigranți...

Dar ceea ce trebuie să se întâmple este...

Este să muncim mai mult. Nu este un mesaj popular".

Întrebată acum despre declarația făcută în urmă cu trei ani, când era secretar al Trezoreriei în 2019 și dacă își menține afirmația, Lizz Truss a răspuns: "Nu știu ce citați acolo, dar punctele pe care le-am subliniat întotdeauna este că de ce avem nevoie în această țară este mai multă productivitate."

Această înregistrare a fost dezvăluită înaintea unei reuniuni televizate, organizată de către Partidul Conservator la Perth, în Scoţia, în care Liz Truss şi rivalul său în cursa la şefia formaţiunii şi Guvernului, fostul ministru al Finanţelor Rishi Sunak, urmează să răspundă unor întrebări ale membrilor partidului.

Publicarea acestei înregistrări are loc în timp ce Liz Truss şi Rishi Sunak îşi fac campanie pentru a obţine voturile membrilor Partidului Conservator - aproximativ 200.000 -, care-şi aleg până la 2 septembrie liderul, într-un vot prin corespondenţă.

Cum Partidul Conservator este majoritar în Parlament, învingătorul va deveni premier şi-i va succeda lui Boris Johnson, care a demisionat la începutul lui iulie, în urma unei serii de scandaluri şi minciuni.

Liz Truss este favorită în sondaje.

Anunţarea rezultatului alegerilor conservatoare este prevăzută la 5 septembrie.

Editor : G.M.