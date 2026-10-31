„Locuiesc cu o fantomă”. Cum au ajuns casele „bântuite” să atragă cumpărători și chiriași în căutare de chilipiruri

Casele considerate bântuite, pe care mulți le evită de teama fantomelor, au devenit o oportunitate pentru cei care caută locuințe la prețuri reduse. În timp ce unii proprietari se confruntă cu dificultăți în a le vinde sau închiria, alții profită de superstiții pentru a obține reduceri considerabile, ajungând să plătească o chirie cu aproape 30% mai mică sau să cumpere o casă la jumătate de preț, relatează BBC.

„Locuiesc cu o fantomă”. Povestea tinerei care a ales să se mute într-un apartament considerat bântuit

Încă din momentul în care a pășit pentru prima dată în apartamentul pe care urma să îl închirieze în Tokyo, Ryua a fost convinsă că locuința este bântuită.

„Când am venit să văd apartamentul, acolo stătea un bărbat care mă privea fix, cu ostilitate”, povestește ea. „Cum agentul imobiliar nu îl putea vedea, mi-am dat seama că trebuie să fie o fantomă.”

În timp ce o persoană mai fricoasă ar fi părăsit probabil imediat apartamentul, fără să se mai întoarcă vreodată, Ryua a decis să se mute acolo.

„Am tendința să fac lucrurile pe dos față de ceilalți, așa că am decis că vreau să mă împrietenesc cu această fantomă masculină care se uita urât la mine”, adaugă Ryua, care lucrează ca aidoru, termen japonez pentru un tânăr artist din industria divertismentului.

Patru ani mai târziu, locuiește în continuare în același apartament și susține că are parte zilnic de fenomene paranormale, auzind în permanență pași și vocea fantomei.

Deși Halloweenul a devenit tot mai popular în Japonia în ultimii ani, mulți japonezi iau în serios existența fantomelor pe tot parcursul anului. În cultura japoneză există termenul „yuurei”, care desemnează spiritul neliniștit al unei persoane decedate, rămas în lumea celor vii.

Potrivit credințelor tradiționale, aceste spirite aparțin unor persoane care au murit în împrejurări violente sau tragice, fie că au fost ucise, s-au sinucis ori au murit singure, în izolare. Dacă decesul a avut loc în propria locuință, se crede că spiritul persoanei respective poate rămâne acolo.

Pentru cei care își caută o locuință și nu sunt superstițioși sau ușor de speriat, această credință poate însemna oportunitatea de a cumpăra sau închiria proprietăți la prețuri mult mai mici.

Casele „bântuite”, vândute și închiriate mai ieftin. Ce obligații au agenții imobiliari

În Japonia există o categorie specială de proprietăți, numite „jiko bukken”, termen care desemnează locuințele asociate cu incidente grave sau evenimente care le afectează reputația.

Conform unor orientări emise de guvernul japonez în 2021, agenții imobiliari sunt obligați să informeze potențialii clienți dacă într-o proprietate a avut loc o sinucidere, o crimă, un deces provocat de incendiu sau un deces în urma căruia trupul persoanei a rămas nedescoperit o perioadă îndelungată.

În cazul închirierilor, aceste informații trebuie comunicate timp de trei ani de la incident. Pentru proprietățile scoase la vânzare, obligația de informare nu are o limită de timp.

Prin comparație, în Regatul Unit nu există o obligație legală de a dezvălui faptul că o persoană a murit într-o locuință. În Statele Unite, regulile diferă de la un stat la altul. De exemplu, în California trebuie declarat un deces produs în proprietate în ultimii trei ani, în timp ce în Arizona și Oregon nu există o asemenea obligație.

Chirie redusă cu aproape 30% pentru un apartament considerat bântuit

Ryua a fost informată că un bărbat s-a sinucis în apartamentul său. Din acest motiv, beneficiază de o reducere de aproape 30% a chiriei pentru garsoniera sa de numai 25 de metri pătrați, situată în cartierul Setagaya, o zonă apreciată din Tokyo.

Ea plătește lunar 45.000 de yeni (285 de dolari sau 213 lire sterline), în loc de 62.000 de yeni, cât ar fi costat în mod normal locuința.

Deși o proprietate în care a avut loc o crimă sau o sinucidere ar putea fi mai greu de vândut sau de închiriat oriunde în lume, agentul imobiliar Erik Oskamp, din Tokyo, spune că japonezii sunt deosebit de superstițioși și evită astfel de locuințe.

„Chiar și un apartament situat lângă un cimitir va fi greu de închiriat, mai ales dacă mormintele se văd de la fereastra bucătăriei”, explică Oskamp.

„Cel mai rău este dacă în apartament a avut loc o sinucidere. Chiar dacă cineva s-a aruncat de pe acoperiș, mulți chiriași vor pleca. Alte situații problematice sunt infracțiunile grave sau moartea unei persoane care locuia singură.”

Acest ultim aspect, decesul unei persoane care trăia singură, nu ar influența, în general, prețul unei proprietăți în țări precum Regatul Unit sau Statele Unite.

O casă cumpărată la jumătate de preț: „Dacă există o fantomă, îi sunt recunoscătoare”

În regiunea rurală Kagoshima, din sud-vestul Japoniei, tocmai această situație i-a permis lui Diane Tincher să cumpere o casă spațioasă, cu trei dormitoare, la aproximativ jumătate din prețul obișnuit.

Femeia în vârstă de 79 de ani locuiește în Japonia de aproape patru decenii și este ghid turistic. Ea povestește că agentul imobiliar i-a explicat de la început motivul reducerii considerabile de preț: o femeie în vârstă murise singură în locuință, ceea ce făcea ca proprietatea să fie considerată stigmatizată.

Tincher a plătit 20 de milioane de yeni pentru casă, într-o zonă în care proprietăți similare se vând, de regulă, cu până la 45 de milioane de yeni.

„Nu cred în fantome. Dar știu că japonezii sunt foarte superstițioși”, spune ea.

„Dacă există o fantomă, îi sunt recunoscătoare în fiecare zi pentru că pot locui într-o casă atât de frumoasă, la un preț atât de accesibil.”

În timp ce căuta informații despre proprietate, Tincher a descoperit-o pe un site numit Oshimaland, care listează locuințele din categoria „jiko bukken” și oferă detalii despre evenimentele petrecute în acestea.

Platforma a fost lansată în 2005 și a inclus inițial proprietăți din Tokyo, înainte de a se extinde în întreaga Japonie și, ulterior, la nivel internațional, în 2011.

Site-ul funcționează pe baza contribuțiilor utilizatorilor, care adaugă proprietățile și informațiile despre incidentele petrecute în acestea.

Teru Oshima, fondatorul Oshimaland, spune că, în trecut, astfel de proprietăți erau considerate „opțiuni nu foarte atractive” în Japonia.

Însă, pe fondul creșterii puternice a prețurilor locuințelor din ultimii ani și al majorării costului vieții, atitudinea japonezilor începe să se schimbe.

Un sondaj realizat în 2025 a arătat că peste jumătate dintre japonezi ar fi dispuși să închirieze o locuință din categoria „jiko bukken”, dacă prețul ar fi suficient de mic.

Între timp, în cartierul Setagaya din Tokyo, Ryua spune că este mulțumită de viața alături de colegul său de apartament, despre care crede că este o fantomă.

„Cred că fantomele au fost cândva ființe umane în viață, așa că merită respectul nostru”, spune ea.

Editor : Ș.A.