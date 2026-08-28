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Locuitorii din Herson, îndemnați să părăsească oraşul din cauza atacurilor ruseşti: „Situaţie de securitate extrem de dificilă”

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Clădire de locuințe din Herson, avariată de bombardamente. Foto: Profimedia
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Autorităţile din Herson, în sudul Ucrainei, au îndemnat joi locuitorii să evacueze oraşul din cauza pericolului atacurilor ruseşti care se intensifică şi riscă să lase localitatea fără electricitate şi încălzire pentru o perioadă prelungită, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Mă adresez încă o dată locuitorilor din Herson, în special familiilor cu copii şi persoanelor în vârstă: dacă aveţi posibilitatea (...) plecaţi, vă rog!”, a declarat pe Telegram guvernatorul regional, Oleksandr Prokudin.

El a raportat o „situaţie de securitate extrem de dificilă” în Herson, oraş care număra aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, unde „inamicul îşi intensifică în fiecare zi atacurile împotriva infrastructurii esenţiale din regiune”.

„Noaptea trecută, forţele ruseşti au atacat din nou centrala de termoficare din Herson cu bombe ghidate. (...) Instalaţia a suferit daune foarte grave”, a continuat Prokudin.

„Hersonul se poate trezi fără electricitate şi fără încălzire, nu pentru ore sau zile, ci pentru o perioadă îndelungată”, a subliniat el.

Potrivit guvernatorului, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii, în special cu drone cu reacţie şi bombe aeriene ghidate.

„În prezent, nu există nicio modalitate de a distruge aceste tipuri de drone, nici bombele aeriene ghidate, în nicio regiune a ţării noastre”, a insistat Prokudin.

Rusia şi Ucraina îşi intensifică de câteva luni atacurile cu rază lungă de acţiune, vizând din ce în ce mai des infrastructura civilă, cum ar fi depozitele logistice şi siturile petroliere şi portuare.

Aceste atacuri provoacă un număr tot mai mare de victime în rândul civililor.

Iarna trecută, armata rusă a lovit în mod repetat centralele electrice ucrainene, scufundând uneori milioane de oameni în frig şi întuneric.

Oraşul Herson s-a aflat sub controlul Rusiei din martie până în noiembrie 2022. Forţele ruseşti, poziţionate acum pe celălalt mal al fluviului Nipru care îl mărgineşte, îl bombardează cu regularitate.

Editor : Liviu Cojan

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