Locuitorii din Kiev își fac provizii de produse de bază, de teama unui atac fulger al Rusiei în timpul iernii

Locuitorii din Kiev, capitala Ucrainei, au început să-și facă provizii și să se pregătească pentru întreruperi de curent electric, în perspectiva unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice critice din această iarnă, scrie TVPWorld.

Autoritățile din Kiev au sfătuit locuitorii, în weekend, să-și facă provizii de produse de bază pentru cel puțin trei zile, precizând că un adult are nevoie de trei litri de apă potabilă pe zi, plus încă 10-12 litri pentru igienă și gătit.

Un locuitor, Artem, a declarat marți agenției de știri de stat poloneze PAP că are acasă aproximativ 100 de litri de apă puși deoparte pentru a putea trage apa la toaletă în cazul în care alimentarea cu apă ar fi întreruptă.

„Stă sub canapea încă de la începutul războiului”, a adăugat el.

Un alt locuitor, Stepan, a declarat pentru aceeași sursă că a comandat un convertor alimentat cu baterii care ar începe automat să furnizeze energie electrică în locul rețelei de curent în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

„A costat aproximativ 65.000 de grivne (1.292 de euro), dar mai trebuie să aștept vreo lună până când un tehnician îl va instala. Există o penurie de specialiști. Totuși, odată instalat, în condiții ideale ar trebui să funcționeze până la 20 de ore fără curent”, a spus Stepan, adăugând că speră ca iarna acestui an să fie blândă.

Unii oficiali ucraineni și-au exprimat speranțe similare, Serhii Suhomlin – fostul șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltarea Infrastructurii din Ucraina – declarând pentru publicația ucraineană Ukrainska Pravda că speră la o „iarnă caldă și la lipsa de precizie a atacurilor rusești”.

„Este greu de spus cum va fi iarna care urmează, dar vedem rezultatul muncii deja depuse: regiunile Herson, Harkiv, Zaporojie… au supraviețuit iernii trecute, deși inamicul le-a bombardat constant.

În Sumîi, o mare centrală electrică asigură încălzirea unei părți a orașului. Aceasta a fost lovită de zeci de bombe ghidate și de drone Shahed, dar orașul a rezistat”, a adăugat el.

Primarul Kievului, Vitali Klitciko, i-a îndemnat săptămâna trecută pe locuitorii capitalei Ucrainei să părăsească temporar orașul înainte de venirea iernii, dacă le este posibil, întrucât atacurile rusești aproape zilnice amenință aprovizionarea cu energie.

„În fiecare zi apar noi informații despre clădiri distruse, despre oameni răniți sau uciși în mod tragic, pe măsură ce bombardamentele asupra orașului nostru se intensifică… Astăzi, problema este supraviețuirea”, a declarat Klitciko joi pentru agenția de știri AFP.

De când Rusia a lansat invazia din 2022 în Ucraina, aceasta a vizat în mod regulat infrastructura energetică a țării, provocând întreruperi temporare de curent și penurii de încălzire în lunile de iarnă.

Iarna trecută, Kievul s-a confruntat cu una dintre cele mai grave crize energetice de când Rusia a început războiul, întrucât atacurile repetate asupra rețelelor electrice, combinate cu o defecțiune a rețelei din ianuarie, au lăsat anumite zone ale capitalei fără încălzire și electricitate.

Editor : M.C