Live TV

Locuitorii din Kiev își fac provizii de produse de bază, de teama unui atac fulger al Rusiei în timpul iernii

Data publicării:
Vitali Kliciko
Primarul Kievului, Vitali Klitciko, i-a îndemnat săptămâna trecută pe locuitorii capitalei Ucrainei să părăsească temporar orașul înainte de venirea iernii, dacă le este posibil. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Locuitorii din Kiev, capitala Ucrainei, au început să-și facă provizii și să se pregătească pentru întreruperi de curent electric, în perspectiva unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice critice din această iarnă, scrie TVPWorld.

Autoritățile din Kiev au sfătuit locuitorii, în weekend, să-și facă provizii de produse de bază pentru cel puțin trei zile, precizând că un adult are nevoie de trei litri de apă potabilă pe zi, plus încă 10-12 litri pentru igienă și gătit.

Un locuitor, Artem, a declarat marți agenției de știri de stat poloneze PAP că are acasă aproximativ 100 de litri de apă puși deoparte pentru a putea trage apa la toaletă în cazul în care alimentarea cu apă ar fi întreruptă.

„Stă sub canapea încă de la începutul războiului”, a adăugat el.

Un alt locuitor, Stepan, a declarat pentru aceeași sursă că a comandat un convertor alimentat cu baterii care ar începe automat să furnizeze energie electrică în locul rețelei de curent în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

„A costat aproximativ 65.000 de grivne (1.292 de euro), dar mai trebuie să aștept vreo lună până când un tehnician îl va instala. Există o penurie de specialiști. Totuși, odată instalat, în condiții ideale ar trebui să funcționeze până la 20 de ore fără curent”, a spus Stepan, adăugând că speră ca iarna acestui an să fie blândă.

Unii oficiali ucraineni și-au exprimat speranțe similare, Serhii Suhomlin – fostul șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltarea Infrastructurii din Ucraina – declarând pentru publicația ucraineană Ukrainska Pravda că speră la o „iarnă caldă și la lipsa de precizie a atacurilor rusești”.

„Este greu de spus cum va fi iarna care urmează, dar vedem rezultatul muncii deja depuse: regiunile Herson, Harkiv, Zaporojie… au supraviețuit iernii trecute, deși inamicul le-a bombardat constant.

În Sumîi, o mare centrală electrică asigură încălzirea unei părți a orașului. Aceasta a fost lovită de zeci de bombe ghidate și de drone Shahed, dar orașul a rezistat”, a adăugat el.

Primarul Kievului, Vitali Klitciko, i-a îndemnat săptămâna trecută pe locuitorii capitalei Ucrainei să părăsească temporar orașul înainte de venirea iernii, dacă le este posibil, întrucât atacurile rusești aproape zilnice amenință aprovizionarea cu energie.

„În fiecare zi apar noi informații despre clădiri distruse, despre oameni răniți sau uciși în mod tragic, pe măsură ce bombardamentele asupra orașului nostru se intensifică… Astăzi, problema este supraviețuirea”, a declarat Klitciko joi pentru agenția de știri AFP.

De când Rusia a lansat invazia din 2022 în Ucraina, aceasta a vizat în mod regulat infrastructura energetică a țării, provocând întreruperi temporare de curent și penurii de încălzire în lunile de iarnă.

Iarna trecută, Kievul s-a confruntat cu una dintre cele mai grave crize energetice de când Rusia a început războiul, întrucât atacurile repetate asupra rețelelor electrice, combinate cu o defecțiune a rețelei din ianuarie, au lăsat anumite zone ale capitalei fără încălzire și electricitate.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
4
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
Digi Sport
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona ruseasca profimedia
Mesaj RO-Alert, miercuri dimineață, privind posibila incursiune a unor drone, pentru nordul judeţului Tulcea
Volodimir Zelenski / Donald Trump
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski. Liderul ucrainean, scos țap ispășitor pentru o problemă creată de Washington
profimedia-1139472177
Cine l-ar putea înlocui pe Zelenski: Patru candidați pentru funcția de președinte al Ucrainei, unul e favorit
factura la curent
Voucherele de energie, prea mici ca să acopere majorarea facturilor. „Mă acopăr cu două plăpumi ca să nu mai consum”
photo-collage.png - 2026-10-13T224346.858
Ucraina, mai aproape de aderarea la UE după ce Ungaria a renunțat la veto. Zelenski și Magyar ar putea avea prima întâlnire
Recomandările redacţiei
sala guvernul romaniei inquam octav ganea
Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte...
General Keith Kellogg, US Special Envoy for Ukraine, close-up
Keith Kellogg: „Nu vei câștiga această luptă”. De ce spune fostul...
Trump 2026 State of the Union Address
Conflictul lui Trump cu senatorii republicani după acordul pentru...
nava esuata pe dunare
Haos pe Dunăre: Cum a blocat o navă supraîncărcată exporturile de...
Ultimele știri
Stimulentele pentru copiii cu dizabilități din București se schimbă din 2027. Cine primește mai puțini bani și cine pierde sprijinul
Avertismentul șefului MI5: Inteligenţa artificială ar putea oferi teroriştilor arme biologice: Poate genera agenți patogeni necunoscuți
Cine a fost Sfânta Parascheva și de ce este considerată făcătoare de minuni. Povestea vieții Ocrotitoarei Moldovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claudia Pătrășcanu, mărturisire dureroasă despre fiul ei de 9 ani. De aproape patru luni nu-l mai are acasă...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
„Beţivii” celebri din fotbal! Gabi Tamaş e mic copil pe lângă ei
Adevărul
„Ne-au măcelărit!”. Candidații pentru posturile de director de școală, surprinși de subiectele de la prima...
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF l-a ales pe Adrian Mutu și au început negocierile!
Pro FM
Cine a moștenit, de fapt, averea lui John Lennon? Fiul artistului face dezvăluiri neașteptate după 46 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
Reacția lui Ponta după ce Călin Georgescu a obținut arestul la domiciliu
Newsweek
Ce ar însemna o indexare mai mică a pensiilor în 2027? Avocat: O restrângere a dreptului la pensie
Digi FM
Prințul Harry, mărturisire neașteptată despre perioada în care a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
4 animale care par să păcălească moartea. Unele își pot regenera corpul, iar altele supraviețuiesc la...
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro